La agricultura valenciana cierra 2025 con nubarrones

El año recién terminado ha sido ducho en malas noticias para el campo valenciano, desde los efectos de las lluvias y el pedrisco a las consecuencias de la dana del ejercicio anterior, la irrupción de enfermedades en la ganadería como la peste porcina o la gripe aviar, los ataques de fauna salvaje, la falta de relevo generacional o batallas internacionales como los aranceles de Estados Unidos o el Mercosur. Todo ello fue detallado el pasado martes por la Unió Llauradora y Ramadera en un informe en el que también hizo un balance de situación de los principales cultivos valencianos.

Aguacate: Las importaciones de aguacates procedentes de terceros países han provocado la caída de la cotización del producto valenciano en la pasada campaña. Así, el de la variedad mayoritaria y más plantada, que es la Lamb Hass, se redujo más de un 29%. Gran parte de ese importante descenso se debe al aumento de las importaciones.

Hortalizas: Ante la fuerte presencia de la plaga de la ‘Tuta absoluta’ en el tomate, la Unió solicitó a la Conselleria de Agricultura que estableciera medidas como la subvención al 100% o reparto gratuito de feromonas de confusión sexual y la autorización excepcional de insecticidas. Por otro lado, la superficie de cultivo del ajo tierno descendió en los últimos años más de un 23% en las zonas productoras debido sobre todo a la falta de adaptación de las variedades plantadas y a las dificultades de comercialización del producto.

Almendra: La sequía extrema, ya iniciada en 2023, tuvo un impacto devastador en los frutos secos. La falta de lluvias y las altas temperaturas provocaron una caída drástica en la producción de almendras, entre otras, poniendo en peligro la viabilidad de muchas explotaciones, según la organización.

Citricultura

Cítricos: El aforo oficial de cítricos para la campaña 2025/2026 prevé 2,5 millones de toneladas, lo cual representa una caída del 8% respecto de la cosecha anterior, que ya había sido moderada. Una campaña a la baja, «sumada a problemas estructurales que arrastramos desde hace años, vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de un plan de reconversión integral como el que La Unió ha reclamado a la Conselleria de Agricultura. Un plan para paliar el envejecimiento de las plantaciones a través de la implantación de las variedades comerciales más demandadas, la posibilidad de introducir nuevos patrones del IVIA más resistentes a la sequía o mejor adaptados al cambio climático y la eliminación de los problemas derivados de la polinización cruzada (’pinyolà’) que se lleva arrastrando desde hace mucho tiempo».

Por otra parte, la organización sigue solicitando a la AICA que investigue de oficio algunas prácticas sistemáticas en los contratos de compraventa de cítricos que podrían vulnerar la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Se trata por ejemplo de «la cláusula del 3% que se descuenta a los productores en los contratos por parte de la práctica totalidad de empresas citrícolas y que se repite bajo diferentes denominaciones, pero con un patrón coincidente».

Los efectos de la dana siguen impactando en la agricultura valenciana / Levante-EMV

Uva de vinificación: La Unió denuncia «la fuerte crisis que han sufrido en esta vendimia los productores, con precios muy por debajo de los costes de producción y sin un apoyo en forma de ayudas para la vendimia en verde por la negativa de la Conselleria de Agricultura a concederlas este año pese a las reiteradas demandas de la organización y del sector».

Chufa: Se firmó de nuevo un compromiso institucional denominado Acuerdo de Vera, subscrito por municipios de l’Horta Nord y otras zonas productoras, para la defensa, promoción y protección de la chufa de València y su bebida emblemática, la horchata, dentro del marco de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Chufa de València.

Cereal: En 2025 hubo una producción normal de cereal e incluso más alta, tras la debacle de la anterior por la sequía. Los buenos datos de la cosecha de cereal contrastaron de pleno con los precios. Desde que comenzó el año, las cotizaciones de cereal en los grandes mercados mundiales y en las lonjas españolas no hicieron más que bajar. Por el contrario, los costes de producción subieron, con importantes aumentos en la factura eléctrica, en combustibles, fertilizantes, etc; que se unen a la especulación de las empresas intermediarias y al aumento de las importaciones en una situación que pone en peligro la rentabilidad y viabilidad de los agricultores.

Olivar: La Unió, según su balance, preveía una cosecha de aceitunas más baja de lo esperado en general en el conjunto de la Comunitat Valenciana con una recuperación productiva después de una campaña tan nefasta a consecuencia de la importante merma ocasionada por la sequía, pero lejos todavía de las previsiones iniciales. La mayor o menor recuperación productiva en relación con la pasada campaña dependerá de las diferentes zonas productoras y en algunas será incluso un 40% menos del esperado en un principio.

Frutas

Caqui: En 2025 se esperaba una cosecha normal y superior a las 300.000 toneladas, lejos todavía de la media productiva pero mucho mejor que las dos últimas campañas que tuvieron un gran descenso, sobre todo la más reciente por la fatídica dana. La superficie cultivada de caqui continúa bajando en las zonas productoras. En los últimos seis años ha descendido sobre un 20%, pasando de 18.500 hectáreas a las 14.000 actuales.

Fruta de verano: La diferencia de precios de la fruta de verano (melocotón, nectarina, pavia, paraguayo y ciruelo) se cuadruplica desde el campo hasta que llega a los lineales de la distribución, según los datos recopilados por la organización en esta campaña. Por ejemplo, el año pasado la media que percibieron los productores fue de 0,70 €/kg, mientras que en supermercados o hipermercados llegó a una media de 3,50 €/kg.

Cereza: Los productores tenían depositadas bastantes expectativas para esta campaña que preveían excelente, después de varias consecutivas sin casi fruta por la sequía o lluvias en momentos inadecuados. Sin embargo, las ligeras lluvias del inicio de la temporada de recolección y sobre todo las más intensas posteriores acompañadas de pedrisco en algunas zonas, menguaron la producción y dejaron unas pérdidas de más de 3 millones de euros.

Ganadería: Preocupa y mucho la desestabilización de sectores punteros como el avícola y porcino como consecuencia de la peste porcina y la gripe aviar. Además, el sector cunícola sufre una situación de regresión estructural muy grave.