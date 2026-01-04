Ayudas para los afectados por la Xylella

La Conselleria de Agricultura ha destinado un total de 600.000 euros en 2025 a ayudas compensatorias a las personas propietarias de parcelas o proveedores de material vegetal que se hayan visto afectados por la adopción de las medidas de carácter fitosanitario obligatorias para la lucha contra la Xylella fastidiosa.

Estas ayudas para la erradicación y el control de la bacteria de cuarentena Xylella fastidiosa en el ámbito de la Comunitat Valenciana, se han incrementado en 100.000 euros en el ejercicio 2025, informa la Generalitat en un comunicado.

Para poder atender el mayor número posible de solicitudes, la resolución contemplaba la posibilidad de que el importe destinado, 500.000 euros, pudiera ser incrementado sin necesidad de la publicación de una nueva convocatoria.

Cuantía máxima subvencionable

Además, también se consideran indemnizables los gastos por el arranque y la destrucción del material vegetal afectado por la adopción de las medidas obligatorias de lucha contra la Xylella fastidiosa.

La cuantía máxima subvencionable por el gasto de arranque y destrucción es de hasta 5.000 euros por hectárea, siempre y cuando se haya llevado a cabo directamente por la persona propietaria de la parcela, o a su cargo, y se justifique su pago. Las ayudas se conceden mediante el procedimiento ordinario en régimen de concurrencia competitiva, añaden las fuentes.

¿Qué es Xylella fastidiosa?

Xylella fastidiosa es una bacteria fitopatógena (patógeno de plantas) que vive y se multiplica en el xilema, los vasos por los que circula el agua y parte de los nutrientes desde la raíz hacia la copa. Al colonizar esos vasos, puede formar obstrucciones que reducen el flujo de savia bruta; por eso los síntomas suelen parecerse a estrés hídrico (sequía) o a carencias nutricionales.

Por qué se propaga

No "sale" del suelo por sí sola ni se genera por fertilización o riego. Se transmite sobre todo por insectos vectores que se alimentan del xilema (hemípteros), principalmente cicadélidos y cercópidos. Estos insectos adquieren la bacteria al alimentarse de una planta infectada y pueden inocularla en plantas sanas.