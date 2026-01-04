Grupo Comboi, el bar de barrio que quiere comerse el mundo

‘Fer comboi’ es una expresión valenciana que viene a decir ‘tener una ilusión’, sobre todo si es con una fiesta o entre amigos. Con ese espíritu -y mucho trabajo-, el Grupo Comboi espera superar este año los 20 millones de euros, a través de las tres divisiones que opera: hostelería (Grupo Gastroadictos, con ocho locales -entre ellos Bar Mistela, Bar Cremaet, Bar Cassalla, Bajoqueta Bar, Barecito, La Sastrería y Adicto y Adicta-), ocio y grandes eventos (proyectos como Gente de Bien o Culturízame con Plazeta Valencia, Alcoi Plaza Teatro y Moment Escape) e inmobiliario (real estate, con la marca Person).

Fundado hace apenas seis años desde un barrio de València, sus cuatro socios -Israel Baquero, Marta Dalmau, Juanjo Macip y Rafael Recuenco (hijo del histórico sindicalista de UGT de mismo nombre) consideran que la evolución del grupo se ha debido «acompañar ese crecimiento con estructura, control y una clara orientación a la rentabilidad».

Según las previsiones que avanza Baquero, «este año lo cerraremos con más de 300 empleos directos y una estructura mucho más madura. Ha sido un año de consolidación, con nuevas aperturas en Gastroadictos, eventos de mucha más dimensión en Gente de Bien y récord de ventas en la división inmobiliaria. El sector de la restauración entra en un año que puede ser duro, pero nosotros trabajamos con equipos y locales consolidados, lo que nos permite afrontar mejor el reto de adaptarnos a la nueva situación de nuestros consumidores».

Crecimiento sostenible

Comboi -con más del 75 % de su plantilla en el área gastronómica-, avanza en una hoja de ruta de crecimiento sostenible y generación de oportunidades. Ya preparan nuevas aperturas -por ahora una más en el centro de València- y refuerza «su objetivo de dignificar la hostelería desde la formación, la estabilidad y el talento», dicen desde la compañía.

Recuerdan que todo comenzó con el Bar Mistela y a partir de ahí el Grupo Comboi «ha crecido de forma progresiva, reinvirtiendo parte de los beneficios y sumando socios estratégicos cuando el proyecto lo ha requerido. Ese crecimiento orgánico es el que nos ha permitido consolidar estructura, empleo estable y un modelo sostenible en el tiempo. Eso y pasar por la ventanilla del banco, como cualquiera que emprende», comenta Baquero.

Por su parte, Dalmau señala que «ha sido un año intenso en cuanto a proyectos. En Gente de Bien hemos dado un salto en dimensión y en complejidad de los eventos, y eso también se traduce en más empleo y mayor profesionalización en los equipos».

Desde la división Inmobiliaria el año no ha sido menos intenso y ya tiene en mente la apertura de una segunda sede en València. «En Person, 2025 ha sido un año récord. Hemos incrementado notablemente el equipo comercial, superando las 300 operaciones y gestionando una cartera activa de más de 350 propiedades, lo que nos permite mantener un flujo de operaciones constante y diversificado. Trabajamos todo tipo de producto, desde vivienda asequible hasta activos de lujo en zonas 'prime' de València, y eso nos da una visión muy completa del mercado. Operamos con un modelo en el que el centro son las personas, la estructura y la recurrencia, y los números de los últimos años confirman que esta forma de trabajar funciona y que todavía tenemos mucho recorrido por delante», explica Masip.

"Nos ilusiona pensar en llevar el proyecto fuera, aunque antes tenemos que encontrar una buena posibilidad" Rafael Recuebco — Cofundador de Grupo Comboi

Esa constante evolución ha hecho que el grupo haya pasado, como recuerda Recuenco, de 20 empleados a más de 300. En su proyecto, el trabajador tiene un papel importante. «Cuidar los equipos es el eje que vertebra todo el grupo. En 2025 hemos incorporado un departamento de formación, seguro médico privado, fisioterapeuta y psicólogo, en un momento en el que la salud mental de las personas está en el centro del debate. Llevamos muchos años trabajando, así que sabemos lo que es que te traten bien y lo queremos para nuestro equipo», dice Baquero.

Sobre el futuro, Baquero -también director general de Gastroadictos- asegura que «todo apunta a que vienen, al menos, un par de años complejos, especialmente marcados por la pérdida de poder adquisitivo de una parte de la sociedad. En ese escenario, nuestro foco está en consolidar lo que ya tenemos construido, seguir madurando equipos y estructura, y prepararnos para afrontar nuevos retos con una base más sólida».

Sobre expandirse a nuevas ciudades es algo que no descartan. «Nos ilusiona pensar en llevar el proyecto fuera, aunque antes tenemos que encontrar una buena posibilidad. València sigue siendo casa y nuestro centro de gravedad. Cuando salgamos, lo haremos con el mismo cuidado y la misma calidad», concluye Recuenco.