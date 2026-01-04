The Terminal Hub: donde Valencia se conecta con la innovación global

The Terminal Hub cumplió un año el pasado octubre y Francesc Pons lleva más de 8 meses al frente de este lugar con alma que ya puede presumir de tener una comunidad consolidada al haber realizado más de 500 eventos, haber pasado por sus instalaciones más de 10.000 personas y contar, en la actualidad, con más de 100 empresas instaladas y cerca de 500 miembros que trabajan a diario en el hub, de los que cerca del 40% son internacionales. Pons ha desarrollado una sólida trayectoria en alta dirección, consultoría de innovación, tecnología y gestión de talento y en The Terminal Hub ya ha dejado clara su vocación emprendedora y su enfoque orientado al éxito.

Vienes del mundo del emprendimiento e innovación abierta. ¿Qué te atrajo personalmente de asumir la dirección de The Terminal Hub? ¿Qué te motiva a nivel personal de este reto profesional?

Soy ingeniero de formación, pero mi verdadera pasión siempre ha sido la innovación. Tras años trabajando como ingeniero, emprendí y participé como inversor en múltiples proyectos, dedicando la última década a fomentar la innovación abierta entre grandes corporaciones y startups, liderando iniciativas internacionales que transformaban ideas en nuevos modelos de negocio.

The Terminal Hub me atrajo porque representaba algo único: la posibilidad de consolidar el ecosistema de la Marina de Valencia y crear un modelo que integrara innovación, tecnología, talento e inversión. Me uní al proyecto poco después de su apertura con la intención de hacerlo crecer, aportando mi experiencia empresarial, pero sobre todo para enriquecer este hub como un auténtico punto de encuentro donde los proyectos y las personas conectan para generar impacto.

Este proyecto es tan apasionante porque no se queda en el espacio: busca impulsar iniciativas propias de innovación y convertirse en catalizador de talento. Contar con socios de referencia —como Quique Calabuig, Ángela Pérez, Iker Marcaide, Isabel Úbeda y Ricardo Orts— y con visión de futuro fueron factores clave que me animaron a sumarme y poder llevar esta iniciativa al siguiente nivel.

Lo que más me motiva es que The Terminal Hub comienza en la Marina de Valencia, pero su ambición no tiene límites, es un proyecto con clara vocación de crecimiento, que busca ampliar horizontes y replicar su modelo en otros ecosistemas.

Para quien aún no lo conozca, ¿qué es The Terminal Hub y qué lo hace realmente distinto de otros espacios de trabajo o innovación?

The Terminal Hub es mucho más que un espacio físico: es un auténtico punto de encuentro y conexión para el ecosistema innovador. En su primer año hemos atraído a empresas y eventos líderes, consolidando el hub como un lugar donde las cosas ocurren y donde se generan oportunidades reales.

Conectamos a los principales actores del ecosistema —emprendedores, startups, inversores y empresas consolidadas—, pero vamos más allá: extendemos esa conexión a universidades, escuelas de negocio, organizaciones empresariales, administraciones y a toda la ciudadanía.

The Terminal Hub no es solo un lugar donde se trabaja, sino un espacio desde el que se impulsa la colaboración, se genera conocimiento y se proyecta Valencia como nodo clave de innovación a nivel internacional.

Muchas veces se habla de metros cuadrados. ¿Por qué en The Terminal Hub habláis más de personas y proyectos que de espacio?

The Terminal Hub es mucho más que un hub: es un nexo de conexión. No se trata de ocupar mesas o metros cuadrados; se trata de personas, ideas y oportunidades.

Construimos ecosistema como una auténtica palanca de valor, multiplicando las interrelaciones y el impacto de quienes forman parte de él. Aquí conviven grandes corporaciones, empresas tecnológicas, organizaciones empresariales, scaleups, startups, emprendedores y nómadas digitales. Hay formación, inversión, intercambio de conocimiento y, sobre todo, comunidad. Nuestro objetivo no es llenar espacio, sino activar proyectos, generar conexiones y hacer que sucedan cosas que difícilmente ocurrirían de forma individual o aislada.

¿Qué aporta The Terminal Hub al ecosistema emprendedor y empresarial de Valencia?

Estamos colaborando en consolidar La Marina como polo de innovación , y uno de nuestros objetivos es contribuir activamente a reforzar ese posicionamiento. Trabajamos para conectar universidades, corporaciones y talento dentro de un mismo entorno, facilitando que el conocimiento, la empresa y la innovación convivan y se retroalimenten. y como parte de una ciudad capaz de exportar tecnología y nuevos modelos de negocio. En este contexto, The Terminal Hub aporta un modelo diferencial que actúa como el broche que une, cose y potencia el ecosistema generado por otros espacios referentes del frente marítimo.

Además aportamos una visión internacional. Somos un polo de atracción de talento, un lugar para innovar y desde el que impulsar la disrupción. Cada día celebramos eventos, generamos conexiones reales y facilitamos interacciones con impacto directo en el tejido empresarial de nuestro territorio.

Nuestro propósito es seguir actuando como catalizador del cambio en la ciudad y ser el lugar donde la innovación encuentra contexto, comunidad y proyección.

Tras este primer periodo de rodaje, ¿en qué punto dirías que está ahora mismo The Terminal Hub?

Tras este primer año, The Terminal Hub se encuentra en un momento de consolidación. Hemos pasado de la idea y la puesta en marcha , a ser un espacio que funciona, que genera actividad diaria y que se reconoce como punto de encuentro para la innovación.

Hoy TTH tiene vida propia. Es un lugar donde conviven perfiles muy distintos, donde ocurren cosas de forma constante y donde se generan conexiones reales entre empresa, talento y conocimiento. Esa dinámica es la mejor señal de que el modelo está validado.

Estamos en velocidad de crucero, con las bases bien asentadas y con una hoja de ruta clara. El foco ahora está en seguir mejorando la calidad del ecosistema, profundizar en las relaciones que se generan y reforzar el impacto del proyecto dentro y fuera de València.

¿Cuáles son las prioridades estratégicas del proyecto a corto y medio plazo?

El reto de The Terminal Hub no sólo se limita a consolidar un modelo nuevo que ha sido recibido con gran entusiasmo; buscamos posicionarlo como un referente en innovación, talento y proyectos que aporten valor a València y su territorio.

Queremos seguir atrayendo a emprendedores, organizaciones y eventos que generen impacto en nuestro entorno económico y social, que nos sitúen como un actor clave en el sur de Europa. Pero nuestro objetivo va más allá: estamos llevando The Terminal Hub hacia nuevos espacios, con iniciativas como la base del Victory Challenge, para apoyar a nuestros partners en su crecimiento y extender nuestro modelo por toda la Marina. Ya contamos con el interés de varias empresas internacionales que quieren implantarse y crecer aquí, y nuestro hub ofrece el entorno perfecto para prosperar.

Este es solo el siguiente salto natural de The Terminal Hub, que seguirá ampliando su modelo en otros espacios, consolidando una comunidad global. Tendremos éxito cuando, dentro de unos años, se hable de la Marina como un distrito de innovación de referencia internacional, y se reconozca a The Terminal Hub como una pieza esencial de ese cambio de paradigma.

Si tuvieras que resumir qué es hoy The Terminal Hub en una sola frase, ¿cuál sería?

Es el punto de encuentro y un referente la acción empresarial en la Marina de València, ligado a la innovación, la tecnología, el talento y la inversión.

¿Qué le dirías a alguien que está dudando si formar parte del proyecto?

A todos los que visitan The Terminal Hub por primera vez les ocurre algo casi inevitable: sienten que Valencia ya está en el mapa europeo de la innovación. Si alguien se va pensando: ‘Aquí es donde hay que estar, aquí es donde quiero crecer y formar parte de algo grande’, significa que The Terminal Hub está cumpliendo con su propósito.

Y lo más gratificante es escuchar una y otra vez la misma frase: ‘Quiero trabajar aquí’. Eso resume lo que representamos. Formar parte de este proyecto no es solo ocupar un puesto de trabajo, es entrar en una comunidad que piensa en grande, que quiere dejar huella.