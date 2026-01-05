La Comunitat Valenciana crea 80.000 empleos en el año postdana

Pese a que estuvo condicionado por los efectos de la dana que arrasó la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024, el año pasado, 2025, fue un ejercicio de gran mejora en el mercado laboral de la Comunitat Valenciana, que alcanzó récords tanto de empleo como de parados, en este último caso, a la baja, claro, según los datos facilitados hoy por los ministerios de Trabajo y Seguridad Social.

La creación de empleo fue mínima en el mes de diciembre, con solo 916, mientras que en el conjunto de España la cifra se situaba en los 19.180 y alcanzaba los 21,8 millones de afiliados. En la Comunitat Valenciana, donde el total de inscritos en la SS está ahora en el desconocido registro de 2,26 millones, se ha registrado un incremento en todo el año de 80.612 asociados. Se trata del mejor comportamiento de una autonomía tras los 108.159 de Madrid y los 83.912 de Cataluña. En España se crearon 506.451 puestos de trabajo.

Paro

El paro también tuvo una evolución muy positiva. En la Comunitat Valenciana se redujo en 2.173 personas en diciembre, con lo que la cifra global se queda en los 289.943. Este descenso contribuyó a que en España bajara el desempleo en 16.291 personas. La Comunitat fue la segunda autonomía con mejores datos, justo por detrás de Andalucía, que redujo su desempleo en 12.271. En términos interanuales, el paro descendió en España en 152.000 personas, mientras que en la Comunitat Valenciana lo hizo en 25.560. De nuevo es el dato más positivo tras Andalucía.

El paro desciende sobre todo en los servicios / Francisco Calabuig

El desagregado por ramas de actividad de diciembre de 2025 vislumbra lo que ha sido la evolución del paro a lo largo de todo el año, con una disminución significativa de los servicios (1.569), que es los que corresponden sectores como el turismo o el comercio, este último con la vista puesta en la campaña navideña y de Reyes. Muy llamativa es la bajada en el colectivo sin empleo anterior, con 1.052. Por contra, la agricultura cedió 37, la industria, 91, y la construcción 320.

Dana

Los datos de empleo y paro corroboran el efecto positivo que la recuperación de las zonas afectadas por la dana de 2024 ha tenido para la economía autonómica. Un dato significativo al respecto es el del desempleo. Y es que el mayor descenso en esta magnitud se produjo en la provincia de Valencia, epicentro de la riada, con una bajada de 1.118 en el mes y de 14.058 en la suma anual.

Por último, en diciembre se formalizaron 108.162 contratos en la autonomía, lo que implica una caída de 15.871 respecto a noviembre de 2025, aunque un incremento de 7.339 en relación con el mismo mes de 2024, un período este último completamente condicionado por las consecuencias de la dana de octubre.