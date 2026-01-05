Deseos de diálogo de la CEV

Después de un año de intensa polarización e inestabilidad políticas en la Comunitat Valenciana en buena medida por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 que finalmente llevó a la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat, la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) ha lanzado un mensaje de cara al año 2026 recién iniciado en el que expresa sus deseos de que sea un período "marcado por el diálogo, la estabilidad y una prosperidad compartida".