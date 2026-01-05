Distrito portuario, la actualidad del sector
El mar Rojo vuelve a llenarse de buques y abarata los fletes marítimos
La tregua en Gaza permite a las navieras recuperar la ruta del Canal de Suez e impulsar los tráficos con China n CMA CGM anuncia más rutas con Asia e India
La inestable tregua alcanzada en Gaza tras la invasión de este territorio por parte de Israel en octubre de 2023 se traduce ya en un efecto positivo para el transporte internacional de mercancías por mar, sobre todo el que se mueve entre el sudeste asiático y el Mediterráneo. Es el caso de las navieras que operan en el puerto de Valencia. El mar Rojo, hasta ahora esquivado por las compañías para evitar los ataques terroristas de los huties desde Yemen, ha vuelto a llenarse de buques para transitar entre Asia y Europa a través del canal de Suez.
Según algunos analistas, hay indicios de que 2026 podría ser el año en que los portacontenedores regresen a gran escala al mar Rojo. De hecho, navieras como CMA CGM acaban de anunciar nuevas líneas por Suez con India y China. Esta mejora del conflicto bélico en Oriente Medio ha permitido a los barcos reducir los tiempos de tránsito entre China y el Mediterráneo entre siete y diez días y ahorrar combustible respecto a la ruta marítima por el cabo de Buena Esperanza (Sudáfrica).
La apertura del mar Rojo al tráfico de buques -más allá de otros costes como los mediambientales que ha impuesto la UE en sus puertos- permite una reducción de los precios de los fletes en el puerto de Valencia. En ese sentido, esos valores constatan una tendencia general a la baja, con una caída significativa del 4,13% respecto al año anterior, según el Valencia Containerised Freight Index (VCFI). Sea como fuere, hay variaciones en función de las rutas, con algunas como el Mediterráneo Occidental , donde se muestran algunos incrementos.
Referencias
En noviembre de 2025, el citado índice de referencia para las exportaciones registró un descenso mensual del 0,49%, situándose en 2.098,40 puntos. Con este ajuste, el citado indicador mantiene pese a todo un crecimiento acumulado del 109,84% desde el inicio de la serie en el año 2018, si bien confirma una tendencia general de moderación en su evolución reciente.
Por áreas geográficas, el comportamiento está siendo heterogéneo. El Mediterráneo Occidental registró una variación mensual positiva del 18,53%, alcanzando los 3.058,46 puntos, lo que eleva su crecimiento acumulado hasta el 205,85% en comparación a siete años antes. El Lejano Oriente avanzó un 6,03% respecto al mes anterior, situándose en 2.214,71 puntos, con un incremento acumulado del 121,47%. A pesar de estos avances en ambas áreas, la evolución descendente del índice general refleja que otras áreas integradas en el VCFI compensaron dichos incrementos, manteniendo el resultado agregado en terreno ligeramente negativo.
Otros índices de fletes también avalan el abaratamiento de los costes del comercio exterior. Registran un comportamiento a la baja, reflejando así un mercado todavía marcado por la debilidad de la demanda y el elevado nivel de capacidad disponible en las flotas de las navieras. Valenciaport, con un movimiento de 5,5 millones de contenedores anuales, es líder en España y sigue teniendo a China, Estados Unidos, Italia y Turquía como principales socios comerciales.
Puertos del Estado destina 6,7 millones a proyectos innovadores
El fondo Puertos 4.0 de Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias acaban de publicar una nueva convocatoria de ayudas para ideas y proyectos comerciales, que cuenta esta vez con una dotación de 6.750.000 euros. Esta iniciativa tiene como objetivo atraer, apoyar y facilitar la innovación en el sector logístico-portuario, mediante el impulso de tecnologías disruptivas y la mejora de procesos, productos y servicios en este ámbito. Para la modalidad ‘Ideas’, se destinarán 750.000 euros, mientras que para los Proyectos Comerciales serán 6.000.000 euros. Con esta nueva convocatoria, el Fondo Puertos 4.0 refuerza su compromiso con la transformación tecnológica del sector, activando tanto la inversión pública como privada. Las ayudas están orientadas a financiar proyectos que introduzcan innovaciones tecnológicas o aplicadas, generando valor añadido para el ecosistema portuario español. La convocatoria actual estará abierta durante un plazo de dos meses para Ideas y tres meses para ‘Proyectos Comerciales’, permitiendo a empresas y agrupaciones del sector presentar sus propuestas a través de la sede electrónica de Puertos del Estado.Desde el lanzamiento del fondo Puertos 4.0 en 2020, se han financiado ya más de 215 ideas y proyectos innovadores en las tres categorías (Ideas, Proyectos Comerciales y Proyectos Pre-comerciales), de las más de 900 solicitudes presentadas, con 47 millones de euros. A la convocatoria que se lanza está previsto que se sume otra en 2026 para Proyectos Pre-comerciales por 11.250.000 euros, en cumplimiento de lo aprobado por el Comité de Distribución del Fondo de Compensación Interportuario en su reunión de octubre. El fondo Puertos 4.0 se consolida como una herramienta clave para el desarrollo de la innovación en el transporte marítimo y la logística portuaria en España, contribuyendo a su competitividad internacional.
- Récord histórico en la ACB: El Valencia Basket es el primer equipo en anotar 79 puntos en una mitad
- Requena recomienda a sus vecinos almacenar comida para una semana y combustible ante el riesgo de nevadas desde el domingo
- La borrasca Francis amenaza la C. Valenciana con un temporal a dos tiempos y nieve por debajo de 200m
- La borrasca Francis descargará con fuerza en la Marina, la Safor y la Costera con más de 100 l/m2 antes de las nevadas
- ¿Nevará en València?: Protección Civil y Emergencias alertan por nevadas en cotas muy bajas hasta el martes
- Tráfico pide adelantar la vuelta de las vacaciones y blinda la A-3 por las nevadas y el hielo
- Trump avanza que EEUU ha capturado a Nicolás Maduro tras el ataque sobre Venezuela
- Alerta naranja por nieve y amarilla por lluvias 24 horas antes del desplome térmico