El mar Rojo vuelve a llenarse de buques y abarata los fletes marítimos

La inestable tregua alcanzada en Gaza tras la invasión de este territorio por parte de Israel en octubre de 2023 se traduce ya en un efecto positivo para el transporte internacional de mercancías por mar, sobre todo el que se mueve entre el sudeste asiático y el Mediterráneo. Es el caso de las navieras que operan en el puerto de Valencia. El mar Rojo, hasta ahora esquivado por las compañías para evitar los ataques terroristas de los huties desde Yemen, ha vuelto a llenarse de buques para transitar entre Asia y Europa a través del canal de Suez.

Según algunos analistas, hay indicios de que 2026 podría ser el año en que los portacontenedores regresen a gran escala al mar Rojo. De hecho, navieras como CMA CGM acaban de anunciar nuevas líneas por Suez con India y China. Esta mejora del conflicto bélico en Oriente Medio ha permitido a los barcos reducir los tiempos de tránsito entre China y el Mediterráneo entre siete y diez días y ahorrar combustible respecto a la ruta marítima por el cabo de Buena Esperanza (Sudáfrica).

La apertura del mar Rojo al tráfico de buques -más allá de otros costes como los mediambientales que ha impuesto la UE en sus puertos- permite una reducción de los precios de los fletes en el puerto de Valencia. En ese sentido, esos valores constatan una tendencia general a la baja, con una caída significativa del 4,13% respecto al año anterior, según el Valencia Containerised Freight Index (VCFI). Sea como fuere, hay variaciones en función de las rutas, con algunas como el Mediterráneo Occidental , donde se muestran algunos incrementos.

Referencias

En noviembre de 2025, el citado índice de referencia para las exportaciones registró un descenso mensual del 0,49%, situándose en 2.098,40 puntos. Con este ajuste, el citado indicador mantiene pese a todo un crecimiento acumulado del 109,84% desde el inicio de la serie en el año 2018, si bien confirma una tendencia general de moderación en su evolución reciente.

Un barco de Maersk, en el canal de Suez, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Por áreas geográficas, el comportamiento está siendo heterogéneo. El Mediterráneo Occidental registró una variación mensual positiva del 18,53%, alcanzando los 3.058,46 puntos, lo que eleva su crecimiento acumulado hasta el 205,85% en comparación a siete años antes. El Lejano Oriente avanzó un 6,03% respecto al mes anterior, situándose en 2.214,71 puntos, con un incremento acumulado del 121,47%. A pesar de estos avances en ambas áreas, la evolución descendente del índice general refleja que otras áreas integradas en el VCFI compensaron dichos incrementos, manteniendo el resultado agregado en terreno ligeramente negativo.

Otros índices de fletes también avalan el abaratamiento de los costes del comercio exterior. Registran un comportamiento a la baja, reflejando así un mercado todavía marcado por la debilidad de la demanda y el elevado nivel de capacidad disponible en las flotas de las navieras. Valenciaport, con un movimiento de 5,5 millones de contenedores anuales, es líder en España y sigue teniendo a China, Estados Unidos, Italia y Turquía como principales socios comerciales.