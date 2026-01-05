El año empieza con un subidón del precio de la vivienda de 22.680 euros en Valencia

El año 2026 arranca con un subidón de 22.680 euros en el precio de una vivienda en Valencia. La moderación del euríbor empuja con fuerza la venta de pisos y ha recalentado el mercado inmobiliario. El coste de la vivienda en Valencia ha marcado un incremento interanual del 18,3 %, según ha constatado la tasadora Gesvalt. El incremento multiplica por seis la subida del IPC y complica todavía más el acceso a una casa.

El desplome de la oferta ha sido el gran protagonista de 2025. El desajuste entre la oferta de pisos y la demanda en plena eclosión demográfica por la llegada de inmigrantes ha elevado el coste de compra y alquiler por encima de los niveles alcanzados durante la burbuja inmobiliaria de hace veinte años.

A la falta de viviendas se ha sumado la contención del euríbor, que permite comprar pisos más caros con una cuota mensual contenida. El indicador hipotecario cerró el año al 2,268 %, claramente alejado de los máximos alcanzados en 2023 cuando llegó a superar el 4 %. Si se compara con agosto de 2025, se aprecia un incremento de 0,154 puntos, compatible con un escenario de estabilización con oscilaciones. Esta trayectoria, según destacan los analistas de Gesvalt, sigue influyendo en las condiciones de financiación, al apoyar la concesión de hipotecas y el mantenimiento del pulso de la actividad inmobiliaria.

Subida en la C. Valenciana

El estudio de Gesvalt refleja que el coste de la vivienda ha subido en el conjunto de la Comunitat Valenciana un 13,6 %. Si se considera una vivienda tipo de 90 metros cuadrados, el importe medio de adquisición alcanza los 144.810 euros. Esta cifra está claramente por encima de los aproximadamente 127.440 euros estimados para un piso similar hace justo un año. La subida interanual es de 17.300 euros por un piso idéntico.

En el cuarto trimestre, todas las comunidades autónomas han vuelto a registrar incrementos interanuales en el precio medio de venta, prolongando el ciclo de encarecimiento de mercado residencial. Las alzas más importantes se concentran en Murcia (18,7 %), Madrid (18,4 %), Cantabria (17,7 %), Asturias (16,2 %), Andalucía (15,2 %) y la Comunitat Valenciana.

La subida es especialmente intensa en Valencia (18,3 %), frente a Alicante (14,5 %) y Castellón (12,2 %). De hecho, Valencia es la zona española donde más aumenta el coste de los pisos tras Murcia y Madrid. Comprar una vivienda de 90 metros cuadrados en Valencia cuesta 22.680 euros más que el año pasado al pasar el metro cuadrado de 1.373 euros a 1.625 euros, según los datos de la tasadora Gesvalt.

Viviendas de obra nueva en el PAI de Malilla. / Levante-EMV

29.790 euros más en València

El recalentamiento también es muy fuerte en el Cap i Casal. El coste medio de un piso de 90 metros cuadrados es de 220.320 euros, 29.790 euros más caro que hace un año. El incremento medio del precio de la vivienda en València es del 15,6 % y los distritos donde se han registrado los mayores repuntes son Jesús (28,9 %), l'Olivereta (26 %), Quatre Carreres (23,2 %) y Ciutat Vella (20,6 %).

El subidón de los precios se produce en un momento en el que hay un gran desequilibrio en el mercado. La oferta de viviendas en València en venta ha caído a su mínimo histórico con menos del 1 % del parque inmobiliario disponible. El Cap i Casal tiene cerca de 430.000 viviendas y el número de inmuebles en venta ha pasado de más de 10.000 a menos de 3.800 en tres años, según datos del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Valencia.

Crecimiento población

Los analistas coinciden en que el problema de fondo es la falta de obra nueva en un momento en el que la población está creciendo con fuerza. En València, las promotoras entregan 3.000 viviendas al año. La población de València, según datos del padrón, ha pasado de 807.693 a 844.424 en los últimos tres años.

Este crecimiento poblacional es similar en el resto de la Comunitat Valenciana (donde el precio de los pisos también está subiendo a un ritmo de doble dígito), aunque la oferta de viviendas disponibles es mayor. Los expertos advierten de que cada año se genera un déficit de 20.000 viviendas. El servicio de análisis de CaixaBank prevé la llegada a la Comunitat Valenciana de un millón de inmigrantes en diez años, lo que puede agravar el desajuste. Los promotores alertan de que falta suelo para promover más viviendas.

Obreros trabajn en la construcción de un edificio en València. / Miguel Ángel Montesinos

Niveles bajos de construcción