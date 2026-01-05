El Ibex abre en máximos con Repsol liderando las subidas, el petróleo a la baja y Venezuela en el foco

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este lunes 5 de enero de 2026 con tono claramente positivo, anotándose cerca de un 0,4% y marcando nuevos máximos históricos por encima de los 17.500 puntos.

El arranque de la semana llega condicionado por un factor dominante: la crisis geopolítica en Venezuela tras la detención del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y sus implicaciones directas sobre el mercado del petróleo y las compañías energéticas.

El movimiento del selectivo español se produce en paralelo a un descenso del precio del crudo, que ha sorprendido a parte del mercado. El Brent, referencia en Europa, cotiza en el entorno de los 60 dólares por barril, con caídas cercanas al 1%, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) retrocede algo más de un punto porcentual.

El mercado interpreta que el control efectivo de Estados Unidos sobre el país caribeño podría facilitar, a medio plazo, una normalización y aumento de la producción petrolera venezolana, aliviando tensiones de oferta.

Repsol lidera las subidas

En este contexto, Repsol destaca como uno de los grandes protagonistas de la jornada, con subidas superiores al 2% en los primeros compases de negociación. Los inversores reaccionan a la posibilidad de que las grandes petroleras internacionales vuelvan a tener mayor acceso a las reservas venezolanas, las mayores del mundo en términos probados, una vez redefinido el marco político y regulatorio.

Junto a la compañía española, otros valores ligados a materias primas y energía también muestran avances, como ArcelorMittal o Indra, en una sesión favorable para los sectores cíclicos.

Desde el punto de vista macroeconómico, el telón de fondo en España acompaña. Los datos de empleo de 2025, con el paro en mínimos desde 2007 y un nuevo récord de afiliación a la Seguridad Social, refuerzan el optimismo del mercado doméstico y aportan soporte adicional al selectivo en un entorno internacional cargado de incertidumbre.

Todos los ojos en Venezuela

La situación venezolana, no obstante, sigue siendo el principal foco de atención. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado que su Administración está ahora "a cargo" del país y que su prioridad pasa por reconstruir la industria petrolera, dejando en un segundo plano la convocatoria de elecciones o la agenda política interna.

Estas declaraciones han generado inquietud en el plano diplomático (con llamamientos a la contención por parte de la Unión Europea), pero han sido leídas por los mercados como un posible catalizador para la inversión energética.

En clave nacional, el Gobierno ha subrayado un mensaje de tranquilidad: España no importa crudo de Venezuela desde marzo de 2025, y el suministro está ampliamente diversificado. Este factor reduce la exposición directa de la economía española a una escalada de tensiones, aunque no elimina el impacto indirecto vía precios y volatilidad.

Con las principales bolsas europeas también en verde y el foco puesto en el comportamiento del petróleo, el Ibex 35 abre 2026 reforzando su sesgo alcista. La combinación de máximos históricos, solidez macro y expectativas de cambios profundos en el tablero energético internacional sitúa a la Bolsa española ante una sesión clave para medir hasta qué punto Venezuela seguirá marcando el pulso de los mercados en las próximas semanas.