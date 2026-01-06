Ford no logra meter ni uno de sus modelos eléctricos entre los 39 más vendidos en España

Ford no ha logrado meter ni uno de sus modelos eléctricos entre los 39 coches a pilas más vendidos en España en 2025. La multinacional del óvalo se ha estrellado con su estrategia de electrificación, que ha estado marcada por los bandazos como el freno a los modelos eléctricos que en principio iba a asignar a Almussafes y su apuesta por el vehículo multienergía. En un año en el que se han superado las 104.000 matriculaciones de automóviles 100 % eléctricos en todo el país, Ford solo ha conseguido vender 2.216 de sus cuatro modelos (un 2 % del mercado de vehículos sin motor de combustión).

La gama eléctrica de Ford está compuesta por cuatro SUV: Explorer y Capri (que se fabrican en su factoría alemana de Colonia), Puma Gen-E (que se produce en la planta de Ford Otosan en Craiova -Rumanía-) y Mustang Mach-e (que se importa de México). Los modelos eléctricos de Ford más comprados en España en 2025 son el Puma (704 unidades y puesto número 40 por ventas), el Explorer (641 unidades y puesto 43), y Ford Capri (593 y 47), según datos de la DGT extraídos por el experto en electromovilidad Luis Valdés. El Mustang Mach-e ni siquiera ha vendido 500 vehículos.

Imagen del Ford Capri 100 % eléctrico. / Levante-EMV

Para ponerlo en contexto, Tesla ha vendido en el mismo periodo 9.996 unidades del Model 3 y 6.016 del Model Y; KIA ha colocado 5.663 del EV3; BYD, 4.192 del Dolphin Surf; y Renault, 4.123 del R5. Las marcas que cerraron el año con más ventas de automóviles 100 % eléctricos en España en 2025 fueron Tesla (16.036), BYD (15.857 y que está a punto de superar a la empresa de Elon Musk al ofrecer más modelos), KIA (6.834), Renault (5.555) y Hyundai (4.993).

Recorte de empleo

Ford está teniendo problemas para vender sus modelos eléctricos en toda Europa, en parte por su elevado precio comparados con los vehículos de la competencia. Por este motivo, la multinacional estadounidense anunció en septiembre que se veía obligada a reducir el personal de la planta alemana de Colonia, que fabrica exclusivamente los Explorer y Capri. Esta situación se produce a pesar de que había invertido cerca de 2.000 millones para electrificar la factoría, que antes se encargaba de ensamblar el Fiesta.

Ford Explorer. / Levante-EMV

En concreto, Ford anunció un recorte de mil empleos en Colonia debido a la baja demanda de sus modelos eléctricos. En un comunicado de prensa, la compañía afirmó que las ventas estaban muy por debajo de las previsiones del sector y por ello la factoría alemana pasaba de operar en dos turnos a solo uno a partir de este mes de enero.

Alianza con Renault

Otro bandazo de la compañía ha sido el anuncio de que los nuevos eléctricos baratos de Ford se fabricarán en el polo industrial Electricity de Renault en el norte de Francia. Ford se encargará del diseño exterior e interior, mientras que Renault aportará la arquitectura eléctrica, la cadena industrial y la experiencia acumulada con Ampere.

Para Ford, esto supone reducir el coste y el riesgo asociados al lanzamiento de una nueva familia eléctrica de acceso. Para Renault, significa aumentar volumen en una planta preparada para escalar producción sin grandes inversiones adicionales. Al final, los coches los fabricará Renault en vez de ser producidos en plantas de Ford sin carga de trabajo como Almussafes.

Volkswagen

La estrategia de Ford es diametralmente opuesta a la de Volkswagen, que en España ha impulsado una inversión de 10.000 millones de euros para electrificar sus factorías de Martorell (Barcelona) y Landaben (Navarra) y poner en marcha la gigafactoría de baterías de Sagunt. La multinacional alemana ya es líder en Europa en venta de coches eléctricos y este año aspira a conquistar el mercado español (donde sus ventas son mucho más discretas) con el ID.Polo, un modelo que llevará celdas de la gigafactoría valenciana y que saldrá al mercado por unos 25.000 euros.