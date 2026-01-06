Ventas valencianas a Venezuela: cerámica y poco más

Poco tiene en juego la Comunitat Valenciana, en términos económicos, con la actual crisis en Venezuela. Las relaciones comerciales entre ambos territorios son muy escasas. Así que la incidencia en los mercados petrolíferos es la principal incertidumbre para los empresarios de la autonomía después de que Estados Unidos detuviera al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y dejara las riendas del país en su número 2, Delcy Rodríguez, siempre y cuando no obstaculice el acceso norteamericano al petróleo del Estado chavista.

"Incertidumbre a corto y medio plazo" es lo que aventura la Cámara de Comercio de Valencia en un informe publicado ayer sobre las relaciones económicas con Venezuela. Los datos son elocuentes: las exportaciones al país sudamericano ascendieron entre enero y octubre de 2025 a 28,5 millones de euros, un 22,1 % más, mientras que las importaciones se quedaron en 1,5 millones, con una subida del 17,3 %. Ambos incrementos contrastan con el desceno del 26,8 % y del 72 % en cada caso que registra España respecto del país caribeño, al que vendió por valor de 149 millones y al que compró por 347, singularmente por el petróleo.

Partidas

La Cámara detalla las principales partidas que la Comunitat Valenciana vendió a Venezuela, en este supuesto con datos referidos a 2024. Un tercio de las exportaciones correspondió a baldosas cerámicas, con 9,2 millones. A continuación aparecen artículos de grifería, máquinas y motores, con 2,3 millones, y materias colorantes, con 1,9 millones. En cuanto a las importaciones, el primer lugar es para pescados y moluscos, con 821.000 euros, seguido de productos de panadería, con 290. En dicho año, 90 firmas valencianas vendieron de forma regular a Venezuela y 41 fueron importadoras. En dicho país están implantadas 108 firmas españolas, de las cuales 3 son valencianas. La inversión entre ambos territorios es nula.

Oportunidades

Como sectores de oportunidad de la Comunitat en este país destaca la alimentación, infraestructuras, turismo y digitalización. La industria agroalimentaria, afirma, constituye un nicho de oportunidad para desarrollar la transformación del cacao, café o el maíz, entre otros productos. Destaca asimismo la demanda al alza de suministro de abonos y fertilizantes para el sector agrario.

Varias personas pasean por una calle de la capital venezolana, Caracas / Jimmy Villalta/ Europa Press

En el sector de infraestructuras y aguas, uno de los principales retos a futuro de Venezuela es la modernización de las infraestructuras de comunicación (ferroviarias, puertos y aeropuertos) y del sistema de suministro de aguas y de riego, "inversiones a las que puede acceder las empresas valencianas".

Los servicios digitales tienen también un "elevado potencial de desarrollo" y el turismo es un sector con grandes oportunidades, aprovechando la riqueza natural del país, para la inversión a medio y largo plazo en la medida en que se estabilice la situación política del país.

Fortalezas

Cámara Valencia destaca asimismo como fortalezas de Venezuela sus elevadas reservas de petróleo y potencial de gas en alta mar y su patrimonio natural favorable para el turismo. Como retos, considera que el país debe diversificar la economía para reducir la elevada dependencia del sector de hidrocarburos; disminuir los niveles de deuda y regularizar pagos; control de los precios que permita reducir la pobreza y las desigualdades; reducir la economía informal, la burocracia y la inseguridad; retomar relaciones comerciales y políticas con los países latinoamericanos e invertir en infraestructuras y en tecnología.