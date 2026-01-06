El precio de los pisos se desboca en los distritos de la periferia de València

El precio de los pisos se ha desbocado en los distritos de la periferia de València. El alto coste de la vivienda en el centro (con pisos que rozan los 5.000 euros el metro cuadrado en algunos barrios) ha empujado la demanda a zonas más alejadas con subidas del 33 % en el distrito de Jesús, del 27 % en l'Olivereta, del 22,8 % en Quatre Carreres y del 21,8 % en Patraix en el último año, según datos de la plataforma inmobiliaria Idealista.

Los valores más altos de València al cerrar 2025 se registraron en l’Eixample (4.966 euros el metro cuadrado), Ciutat Vella (4.621 euros) y El Pla del Real (4.260 euros). Los tres distritos conforman la corona central del Cap i Casal. Por contra, los distritos mas económicos de la ciudad son Rascanya (2.352 euros), L’Olivereta (2.504 euro) y Benicalap (2.519 euros), y forman parte del anillo exterior.

300.000 euros de media

El coste medio de la vivienda usada subió un 15,3 % de media en València durante el último año. Este incremento ha dejado el precio del metro cuadrado en 3.269 euros (294.210 euros un piso tipo de 90 metros cuadrados), lo que supone el récord histórico en la ciudad.

Vista aérea de viviendas en el centro de València. / JM LOPEZ

El precio de la vivienda usada en el conjunto de Valencia subió un 22,8 % durante el último año situándose en 1.968 euros el metro cuadrado. En Alicante, el valor creció un 14,4 % durante el último año. La mayor subida la experimentó el municipio de Rafal (población de la Vega Baja con 4.849 habitantes) donde los vendedores piden un 74,5 % más por sus viviendas que hace un año. Le siguen los incrementos de Jacarilla (60,4 %) y Pego (48,9 %). En el lado contrario, están las caídas de Algorfa (-10,5 %), Benejuzar (-6,3 %) y Alcalalí (-5,9 %), los municipios con mayores descensos de precios entre los analizados por Idealista. Alicante capital experimentó una subida del 10,7 % interanual en el precio de la vivienda usada, hasta los 2.508 euros el metro cuadrado.

Castellón

En la provincia de Castellón el precio subió un 12,8 % en los últimos doce meses, hasta los 1.496 euros el metro cuadrado. De entre los mercados inmobiliarios castellonenses, Moncófar registró la subida más acusada con un 44,8 %, mientras que la mayor caída entre los mercados analizados por Idealista se dio en Segorbe (-3,7 %). En la capital los precios crecieron un 11,2 % durante el último año hasta situarse en 1.550 euros el metro cuadrado.

Falta de vivienda

Para Francisco Iñareta, portavoz de idealista, “falta vivienda y los números son claros. Después de la crisis del 2008, no hemos sido capaces de recuperar nuestra capacidad de producción, así que llevamos un grandísimo lastre de infraproducción de vivienda. El Banco de España cifra este déficit en 700.000 viviendas, pero la brecha sigue abierta. Teniendo en cuenta que se crean casi el doble de hogares que de nuevas viviendas, el problema no tiene visos de solucionarse. Necesitamos volver a ver grúas en el paisaje urbano de muchas ciudades españolas".

El portavoz de la plataforma incide en que "es imprescindible que se termine con la criminalización de la construcción, el ruido populista y la ceguera política que impide que se activen mecanismos, como la Ley del Suelo, que acelerarían la creación de nuevas viviendas. Y además no vale cualquier tipo de vivienda, nuestra sociedad no es la misma que la de hace 30 años. Hay que adaptar las nuevas casas a las nuevas necesidades y hacerlas asequibles. Y para la promoción, debemos ser conscientes de la escasez de mano de obra cualificada y de la necesidad de políticas audaces que consigan atraer y formar a todos los trabajadores que el sector necesita”.

Las subidas siguen acelerándose

El precio de la vivienda usada en España registró una subida del 16,2 % interanual durante el cuarto trimestre del año, superior al 15,3 % que se sumó en el mes de septiembre, y que resulta la mayor tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Esta subida deja el metro cuadrado en 2.639 euros. Atendiendo a la variación trimestral, los precios se han incrementado un 4,8 % en los últimos tres meses. Con este precio, España alcanza un nuevo máximo histórico.

Todas las comunidades autómonas tienen precios más elevados que hace un año, lo mismo que sucede en el caso de las capitales. En la ciudad de Barcelona los precios se encarecieron un 9,4 % durante este año, lo que ha dejado el precio por metro cuadrado en 5.144 euros. Si se analiza el dato trimestral, los precios en Barcelona crecieron un 3,1 % en los últimos 3 meses hasta marcar un nuevo máximo histórico en la ciudad.

En Madrid las expectativas de los vendedores crecieron un 17,5 % en los 12 últimos meses, lo que sitúa el precio del metro cuadrado en la capital en 5.820 euros. En el trimestral, el precio crece un 2,5 % y se sitúa como el más elevado registrado nunca en la ciudad.

Donosti, la más cara

San Sebastián es la capital española más cara (6.450 euros el metro cuadrado), seguida de Madrid (5.820 euros), Barcelona (5.144 euros), Palma (5.086 euros) y Bilbao (3.893 euros). En la parte opuesta de la tabla se encuentra Zamora, la capital más económica, con un precio de 1.281 euros el metro cuadrado. Catorce de las 52 capitales de provincia analizadas marcaron precios máximos en este mes de diciembre, entre las que encuentran ciudades como San Sebastián, Madrid, Barcelona, Palma, Bilbao, València o Sevilla.