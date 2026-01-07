Administración pública y banca lideran el recorte de salarios en la C. Valenciana

Son dos de esas profesiones a las que muchos ciudadanos aspiran, en un caso por la estabilidad y los buenos horarios y en el otro por los sueldos, la proyección y la garantía casi general de que un despido a cierta edad comporta un pasaporte seguro y anticipado a la jubilación. Son la administración pública y la banca, en cada supuesto. Ambas mantienen importantes remuneraciones -2.464 euros la primera y 3.525 la segunda- pero al mismo tiempo fueron las actividades de la economía valenciana que más redujeron sus emolumentos: un 8,3 % y un 6,8 %, respectivamente.

Los datos corresponden a la encuesta de coste laboral del tercer trimestre de 2025 publicada por el Institut Valencià d'Estadistica (IVE). Los salarios de los trabajadores valencianos se situaron al finalizar el pasado septiembre en los 2.066 euros de media, tras un incremento interanual del 3,2 %. Son 202 euros menos que en la media española, donde el incremento fue del 2,8 %.

Coste laboral

La remuneración es la parte sustencial de los costes laborales, que se componen también de otros conceptos como las cotizaciones a la Seguridad Social, seguros, indemnizaciones previstas, formación y en ocasiones beneficios complementarios (cheque comedor, coche de empresa, seguros privados, etc.). El coste laboral en la Comunitat Valenciana ascendió en el citado periódo a 2.844 euros, de los que 778 correspondieron a otros costes y los restantes 2.066 a los ya citados salarios. Fue un 2,9 % más, una décima inferior a la media española, donde se situaron en los 3.111 euros.

En el análisis por sectores, los mejores emolumentos en la Comunitat Valenciana corresponden a la industria, donde los salarios medios mensuales están en 2.229 euros, tras un alza del 5,7 %. De nuevo, muy lejos de la media española, donde alcanzaron los 2.600. Le siguen los servicios, con 2.049 euros después de aumentar en un año un 2,5 %. Aquí la distancia con el conjunto del país es menor, dado que en este último caso se quedan en 2.224 euros. Por último, en la construcción se sitúan en 1.855 euros con una subida del 6,6 %. En España están en los 2.114 euros.

Sectores

El estudio del IVE se detiene a analizar los costes laborales en las principales ramas que integran los grandes sectores de la economía valenciana. El salario más elevado lo pagan de media las empresas de suministros de energía eléctrica, agua, gas, vapor y aire acondicionado con 3.639 euros y un alza del 9,8 %, que no es la más acusada de todas las actividades analizadas porque ese lugar lo ocupa la industria extractiva, con un incremento de 13,7 %, hasta los 2.469 euros. La segunda posición corresponde a las ya citadas actividades financieras y de seguros, con 3.525 euros y un descenso del 6,8 %. Y la tercera, a información y telecomunicaciones, con 2.791 euros. En este caso se registra el tercer mayor descenso interanual de las remuneraciones mensuales, con una bajada del 5,4 %.

En el otro lado de la balanza se encuentran las actividades que pagan los menores salarios. Todas ellas se encuentran enclavadas en los servicios. La peor es la hostelería, con 1.291 euros y un aumento del 0,8 %, el menor de entre todos los epígrafes que tienen una evolución positiva. Le siguen las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, con 1.339 euros pero con una disminución del 2,5 %. La tercera son las actividades administrativas, con 1.385 euros y una subida del 2,9 %.

Industria

Por último, el informe detalla la evolución de los salarios en las grandes ramas de la industria valenciana. La química es la que más paga, con 2.913 euros y un aumento del 9 %. Le sigue el material de transporte, con 2.716. La última posición corresponde al cuero y el calzado, con 1.518 euros y una variación del 0 %.