Ouigo ofrece billetes a cualquier destino a menos de 33 euros

El operador de trenes de alta velocidad Ouigo ha lanzado una oferta a través de la cual pone a disposición de los viajeros más de 680.000 plazas, el 80% de sus billetes, por menos de 33 euros a cualquiera de sus destinos, según ha informado hoy en un comunicado.

Los usuarios podrán adquirir billetes a precios fijos de 9, 15, 19, 25, 29 y 33 euros desde hoy hasta el miércoles 14 de enero, tanto en la página web de Oiugo como en su app. Los viajes podrán realizarse entre el 12 de enero y el 25 de marzo de 2026, en todas las rutas en las que opera la compañía, que opera desde València.

Personas

Federico Pareja, director Comercial y de Marketing de OUIGO, señala que, ‘‘con los Pink Days queremos seguir facilitando que cada vez más personas puedan viajar en Alta Velocidad a precios muy competitivos, ofreciendo la gran mayoría de nuestros billetes por menos de 33 euros. Nuestro objetivo es que el tren sea una opción accesible para todos, sin renunciar a la comodidad ni a la calidad del servicio. Además, más allá de esta promoción, en Ouigo ofrecemos una tarifa habitual desde 9 euros para adultos, además de tarifa fija de 7 euros para niños de entre 4 y 13 años y gratuita para aquellos entre 0 y 3 años''.

En la citada nota, la compañía de origen francés detalla que desde su llegada a España en 2021, la firma ha invertido más de 700 millones de euros y cuenta con más de 460 empleados fijos y con 16 trenes, que operan entre 15 destinos.

Viajeros en la estación Joaquín Sorolla de València / Francisco Calabuig

La empresa cita en el comunicado un informe de la consultora Afi , que concluye que la llegada de Ouigo a España "se ha traducido en una reducción del 40% en el precio medio de los billetes, facilitando el acceso a la alta velocidad a perfiles que antes de la liberalización no se lo podían permitir. Uno de cada cuatro viajeros de Ouigo no había viajado en alta velocidad antes de la llegada de la compañía, y el 85% de los pasajeros afirma viajar más desde la apertura de la alta velocidad a la competencia".

Estudiantes

Además, "la mitad de los estudiantes y el 20% de los autónomos que viajan con OUIGO afirman que no habrían realizado el trayecto sin sus precios accesibles, mientras que 9 de cada 10 viajeros de negocios aseguran que la oferta de Ouigo ha contribuido positivamente a su actividad profesional".