El comercio espera unas buenas rebajas tras una campaña de Navidad 'fuerte'

Las rebajas de enero han arrancado esta mañana con colas a la entrada de El Corte Inglés y de otros establecimientos del centro de València como Massimo Dutti. Algunos establecimientos como Cortefiel ofrecen descuentos de hasta el 70 %, aunque la mayoría se queda en rebajas de hasta el 50 %. Los clientes han llegado con ganas de comprar y las ideas claras.

Los más madrugadores aguardaban cola a las 9.40 horas en la entrada de El Corte Inglés de la plaza de Los Pinazo. Rocío Mendoza, miembro del departamento de comunicación de El Corte Inglés en València, ha explicado que la campaña de Navidad ha sido "fuerte, ha ido muy bien" y que esperan una gran temporada de rebajas. "Con el frío que hace es un buen momento para comprar ropa de abrigo con descuento", ha subrayado. El Corte Inglés ofrece rebajas de hasta el 50 % y los clientes las están aprovechando.

Arrancan las rebajas de invierno / Miguel Angel Montesinos

Un ejemplo es Patricia Bruyn, una inmigrante argentina que lleva dos años viviendo en España y que a primera hora buscaba "un abrigo con un alto porcentaje de lana y de buena calidad. El año pasado encontré uno muy bueno de la marca de El Corte Inglés. En Argentina no hay nada parecido", ha asegurado.

Consumidores

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana ha recordado en el inicio de la campaña de rebajas la necesidad de ajustarse al presupuesto establecido y realizar un consumo responsable. La asociación apunta que los valencianos tienen previsto gastarse de media 125 euros.