Temporal en Europa: Vuelos cancelados en Valencia

El temporal del norte de Europa han obligado a cancelar de momento nueve conexiones con el aeropuerto de Valencia. Los enlaces afectados unen Valencia con Amsterdam, Eindhoven y París. El primer vuelo suspendido pertenecía a la aerolínea KLM y debió salir a las 23.00 horas de anoche de Amsterdam, pero fue imposible debido al temporal de nieve.

Esta mañana se ha cancelado el vuelo Valencia-Amsterdam de las seis de la mañana, y en cascada se han ido produciendo el resto de anulaciones. En concreto un vuelo de las 9.00 horas a Amsterdam y salidas y llegadas a Eindhoven y París. Para mañana, de momento también se ha suspendido el vuelo entre Valencia y Amsterdam de las 6.00 horas.

Schipol

El aeropuerto Schiphol de Ámsterdam ha cancelado este miércoles más de 700 vuelos, entre salidas y llegadas, debido al persistente clima invernal y los fuertes vientos que llevan afectando a sus instalaciones en los últimos días, mientras que los aeródromos parisinos Orly y Charles de Gaulle, junto con el de Bruselas, también han anunciado cancelaciones y retrasos por el temporal.

En el caso del aeropuerto de la capital neerlandesa, espera más supresión de operaciones, principalmente de vuelos europeos. En total, suma más de 2.000 vuelos eliminados desde principios de esta semana.

Consultar la información actualizada

Una vez más, recomienda a los pasajeros que consulten la información actual del vuelo antes de viajar a sus instalaciones y que contacten con su aerolínea. "Si su vuelo ha sido cancelado, no acuda al aeropuerto", ha añadido en su página web.

Como principal operador en Schiphol, KLM es la aerolínea más perjudicada, acumulando centenares de cancelaciones, principalmente 600 en el día de ayer, sumado a un problema de abastecimiento de líquido anticongelante para el deshielo de los aviones.

Descongelación

En un comunicado, la compañía ha explicado que su equipo de descongelación, compuesto por más de 100 empleados, ha utilizado aproximadamente 85.000 litros diarios durante las últimas jornadas para despejar las aeronaves.

"Seguimos reponiendo existencias para garantizar que los vuelos que operamos puedan despegar con seguridad. Hoy, más de 100 000 litros de líquido descongelante están de camino a Schiphol", ha resaltado en un mensaje de este miércoles.