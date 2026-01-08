España supera en más de cuatro puntos la tasa de paro de la UE con un 10,4%

La tasa de paro de Unión Europea se mantuvo inmóvil en noviembre de 2025 en el 6%, con España manteniéndose a la cabeza de la estadística con más de 2,5 millones de parados y una tasa del 10,4%, tal y como se desprende de los datos divulgados este jueves por Eurostat. Mientras tanto, la tasa de la Eurozona, que excluye los datos de República Checa, Dinamarca, Hungría, Polonia, Rumanía y Suecia, cayó una décima hasta el 6,3%.

Tal y como reflejan los datos de la oficina estadística comunitaria, durante el penúltimo mes de 2025 eran 13,22 millones las personas sin empleo en la UE, de los cuales 10,93 millones se encontraban en la Eurozona. Así, la cifra de desempleados se redujo en 93.000 personas en la Unión y en 71.000 en la zona euro respecto a octubre. Sin embargo, realizando la comparativa interanual, el desempleo subió en 416.000 personas en los Veintisiete y en 253.000 en la región del euro.

España lidera y Malta cierra

Respecto a los estados con las tasas más elevadas, España sigue manteniendo el liderazgo, con un 10,4%, una décima menos que en octubre. El segundo puesto lo ocupa Finlandia, con una tasa del 10,1%, tres décimas superior a la registrada en octubre, mientras que el tercer puesto lo ocupa Suecia, con un 9%, la misma tasa registrada en el mes anterior.

Por otra parte, la cifra más moderada la registró Malta, con un 3,1%, idéntica a la de octubre, así como Polonia y República Checa, ambas con un 3,2%, también sin cambios respecto a octubre.

A la cabeza también en paro juvenil

Atendiendo a la tasa de paro a los menores de 25 años, España también se erige tristemente en líder de la estadística, con una de cada cuatro personas jóvenes en situación de desempleo. La tasa general de la Unión cedió una décima frente a octubre, hasta el 15,1%, mientras que la de la eurozona bajó hasta el 14,6% desde el 14,8% registrado en octubre. Así, el número de jóvenes desempleados en toda la UE era en noviembre de 2,92 millones, incluyendo 2,31 millones en la zona euro.

En el caso de España, se contabilizaron en el undécimo mes del año 2,58 millones de personas sin empleo, de las cuales 478.000 eran menores de 25 años. El podio del paro juvenil lo completan Suecia, con una tasa del 24,9%, y Finlandia, del 22,6%.

Liderazgo sostenido

España encadena, al calor de estas cifras, 45 meses consecutivos siendo el país con la mayor tasa de desempleo de la Unión Europea, desde febrero de 2022. En enero de dicho año, Grecia superó a España. En cuanto al desempleo juvenil, la pujanza de España no es tan indiscutida, a pesar de que lleva siete meses seguidos a la cabeza de la estadística. En este caso, el liderazgo a veces corresponde a países como Rumanía o Suecia.