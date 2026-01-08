Morata optará a un quinto mandato como presidente de la Cámara

José Vicente Morata tiene ya decidido que se presentará a la reelección como presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, tal como confirmó el propio dirigente empresarial ayer a este diario tras reunirse, junto al resto de líderes camerales de la autonomía, con el nuevo jefe del Consell, Juan Francisco Pérez Llorca.

Morata aseguró que en dicho encuentro no se abordó la cuestión de su candidatura, aunque otras fuentes apuntan que Llorca preguntó a los presidentes camerales si optarían a la reelección y los cinco respondieron afirmativamente, informa Miguel Vilaplana. Sí se analizó el proceso electoral en el que ya están inmersas todas las cámaras españolas y que debe concluir el próximo junio cuando los plenos de estas corporaciones elijan a su presidente. El dirigente cameral afirmó ayer que ha consultado sus aspiraciones tanto con el comité ejecutivo como con el pleno de la institución y que sus integrantes apoyan su continuidad.

El actual presidente de la Cámara, nacido en València en 1960 y procedente del sector de la madera, encadenará, si resulta finalmente reelegido, su quinto mandato al frente de la corporación, dado que accedió al cargo en junio de 2010. De esta forma, se convertirá en el dirigente cameral con más tiempo en la presidencia al menos en la etapa democrática. Desde luego superará a figuras emblemáticas de la institución como su antecesor Arturo Virosque, que la gobernó 15 años entre 1995 y 2010, o José Antonio Noguera, que estuvo entre 1968 y 1978.

Proceso

El Ministerio de Economía publicó el 28 de noviembre la orden por la que se declara abierto el proceso electoral en toda España. Todo diciembre se destinó a la exposición y verificación del censo, integrado por empresas de la provincia de Valencia. A partir de ahí, se abre una etapa para la presentación de candidaturas para ocupar las 40 vocalías del pleno que se eligen por sufragio y que representan a diferentes sectores de actividad. Si solo hay un candidato, este sale automáticamente. Si hay más de dos, es precisa una votación. Otras doce vocalías se eligen entre grandes empresas que hacen aportaciones voluntarias a las arcas camerales y los ocho restantes los nombra la patronal CEV. Una vez conformado el pleno, este nombra al comité ejecutivo y al presidente.

Los dirigentes camerales, ayer, con Llorca / Levante-EMV

Morata llegó al liderazgo de la Cámara como presidente de la mutua Umivale (entre 1998 y 2012) y de Cepymev, la organización de pymes de la entonces patronal provincial CEV. Muy pocos meses después de acceder al cargo, en diciembre de 2010, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tomó una medida radical en el contexto de Gran Recesión y empujado por las grande empresas: suprimir la obligatoriedad en la afiliación a las Cámaras. El cobro por la prestación de servicios, los convenios con las administraciones públicas y las donaciones de grandes firmas han mantenido a estas corporaciones, que se las vio tocadas de muerte con aquella medida. La de Valencia tuvo en 2025 un superávit de 225.000 euros.

Llorca

Por otro lado, a la reunión con Llorca y la consellera de Industria, Marian Cano, asistieron los miembros del comité ejecutivo del Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana, que también preside Morata y que está integrado por losmáximos dirigentes de las cámaras de Alicante, Carlos Baño, de Castellón, Lola Guillamón, de Alcoi, Lucía Pascual, y de Orihuela, Mario Martínez.

En la misma trataton sobre la moratoria de la vida de la central nuclear de Cofrentes y la situación del comercio exterior, así como de asuntos de interés general como las necesidades hídricas de la Comunitat Valenciana, el respaldo a los sectores productivos estratégicos, la situación de los aeropuertos o el acceso a la vivienda, según la Generalitat.