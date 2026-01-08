Las pensiones en la Comunitat Valenciana suben más que la inflación y los salarios

Los pensionistas de la Comunitat Valenciana ganaron el año pasado poder adquisitivo, como viene sucediendo de forma ininterrumpida desde 2021, y lo hicieron además por encima de los trabajadores, según los últimos datos cruzados del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV).

La pensión media en la autonomía se situó el 1 de diciembre de 2025, último dato del citado departamento del Gobierno, en los 1.218 euros al mes, lo que implica un incremento del 4,6 % respecto al mismo periodo del ejercicio precedente. Se trata de un porcentaje ligeramente superior al 4,42 % de la media española, aunque en este caso el importe estaba por encima, con 1.317 euros. Es decir, 99 euros más.

La subida de la pensión media es superior -casi el doble- a como terminó la inflación el año pasado, cuando el coste de la vida aumentó en un 2,7 %. Este dato es el que se ha tenido en cuenta para la revalorización de las prestaciones contributivas en 2026 y constata que este colectivo, integrado entre otros por jubilados, viudos, huérfanos o personas con incapacidad permenente, ganó poder adquisitivo en 2025.

Salarios

Y además lo hizo signitificativamente por encima de cómo mejoraron los salarios a lo largo del pasado ejercicio, aunque los registros aún no sean definitivos. Por ejemplo, la patronal autonómica, en su infome sobre la negociación colectiva hasta el 12 de noviembre de 2025, sitúa la mejora de las remuneraciones en el 2,93 %.

Varios jubilados en una imagen de archivo / Eduardo Parra - Europa Press

El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social no detalla el desagregado por autonomías pero sí da el dato de la variación anual de los distintos tipos de pensión en España. Las de jubilación, que son las más comunes tanto en el país (6,64 millones de prestaciones de un total de 10,4 millones) como en la Comunitat Valenciana (683.837 de un total de 1,07 millones), se situaron en los 1.511 euros al mes y registraron un incremento del 4,34 %, ligeramente por debajo de la media.

Las prestaciones por incapacidad permanente aumentaron en volumen en un 3,95 % y se situaron en los 1.212 euros, mientras que las de viudedad lo hicieron en un 4,26 % (hasta 937 euros) y las de orfandad, un 4,69 % y alcanzaron los 525 euros. Estas cifras varían de forma significativa cuando la Seguridad Social analiza la evolución de la pensión media de las nuevas altas, es decir solo lo que cobran las personas que acaban de entrar en el sistema. En el caso de los jubilados, los ingresos mensuales son de 1.700 euros, tras un incremento del 3,05 %.

Perceptores

Por otro lado, el informe gubernamental detalla también cuál es el número de perceptores de una pensión, que no coinciden con el total de estas últimas porque hay personas que cobran dos o más de las mismas. Así, en la Comunitat Valenciana, el número total de pensionistas asciende a 966.920 personas, de las cuales una mayoría (486.000) son mujeres.

Es una dinámica que se reproduce en toda España -4,7 de 9,4 millones- y que se explica básicamente por la mayor longevidad de las féminas. En el caso del conjunto del país se da la circunstancia de que los hombres son quienes cobran, en número, más pensiones de jubilación (3,8 de 6,5 millones del total), mientras que en el caso de las de viudedad se da el supuesto inverso, dado que solo 63.771 varones perciben esta pensión frente a los 1,4 millones de mujeres. En las de incapacidad permanente, de nuevo son los hombres los que las acaparan con 645.000 de un total de 1,05 millones de españoles.

Jubilados

Por último, los 1.390 euros que de media cobran los jubilados valencianos están por debajo de los 1.512 que corresponden al conjunto del país. Son 122 euros menos. Las cifras más elevadas las tienen el País Vasco (1.841 euros de media), Asturias (1.779) -seguramente por la exposición de este territorio a la minería del carbón- y Madrid (1.733 euros). La más bajan la cobran los extremeños, con 1.278 euros.