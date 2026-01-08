El precio de los pisos nuevos en València supera el tope psicológico de los 4.000 euros el metros cuadrado

El precio de los pisos de obra nueva en València ha roto el techo psicológico de los 4.000 euros el metro cuadrado, según advierte el Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València. Hasta ahora esos precios estaban reservados a las promociones de obra nueva ciudades como Madrid o Barcelona. La falta de oferta y la competencia por los pocos pisos que salen al mercado han tensionado al máximo el precio de la vivienda en el Cap i Casal.

El Informe del 4º Trimestre de 2025 de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València confirma que València ha entrado en "una emergencia habitacional estructural". La cronificación del problema, pues, no es resultado de una crisis súbita, sino de "más de diez años de decisiones erróneas, inacción prolongada y, especialmente, de la sustitución del análisis técnico por un relato político desconectado de la realidad", según advierten los responsables del Observatorio.

Punto de no retorno

El precio medio de la obra en los edificios que se construyen en València ha superado los 4.000 euros el metro cuadrado, mientras la oferta disponible se ha reducido a solo 137 viviendas nuevas en toda la ciudad. Este doble fenómeno marca un punto de no retorno. “Cuando una ciudad deja de poder alojar a quienes la sostienen, el problema deja de ser económico y se convierte en social”, señala Fernando Cos-Gayón López, director de la Cátedra. “Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en València”.

Desde 2016, y con especial intensidad desde 2019, los datos "han sido claros, públicos y reiterados", subraya el observatorio. Encarecimiento sostenido, desaparición de vivienda protegida efectiva, contracción de la oferta y aumento del esfuerzo de los hogares.“No estamos ante una crisis inesperada”, afirma Cos-Gayón. “Estamos ante el resultado directo de haber ignorado durante años un diagnóstico perfectamente conocido”.

Inacción de la Administración

"Uno de los elementos más dañinos de esta década ha sido la construcción de un relato político que ha suplantado al conocimiento·", según el Observatorio. Frente a los datos, se han difundido mensajes tranquilizadores, anuncios sin base técnica y medidas diseñadas para el ciclo mediático, añade Cos-Gayón. “El relato crea una falsa sensación de acción, pero no construye viviendas”, advierte el director del Observatorio. “Y lo que es peor: ha servido para justificar políticas que han agravado exactamente aquello que decían combatir”.

Alquiler

El caso del alquiler es paradigmático. La negativa a proteger de forma efectiva a los propietarios frente a la okupación y la inseguridad jurídica ha provocado el efecto que desde la Cátedra se venía advirtiendo: retirada masiva de vivienda del mercado tradicional. El resultado no ha sido escasez extrema, precios disparados y expulsión acelerada de los hogares más vulnerables. “Legislar desde el miedo al propietario no protege al inquilino”, subraya Cos-Gayón. “Lo expulsa del sistema”.

El Observatorio alerta de que hoy el alquiler en València es un mercado residual, frágil y profundamente excluyente. No por exceso de demanda, sino por destrucción deliberada de la oferta. “El desastre del alquiler no es una consecuencia colateral”, insiste Cos-Gayón. “Es el resultado directo de políticas que confundieron intención moral con eficacia real”.

La emergencia ya no afecta solo a colectivos tradicionalmente vulnerables. "Se ha convertido en una fractura generacional que expulsa a jóvenes, trabajadores esenciales y familias de rentas medias fuera de la ciudad. Cada año sin actuar con rigor no solo agrava el problema, sino que encarece de forma irreversible su solución", subraya el Observatorio de la Vivenda.

Crecimiento demográfico acelerado

A este escenario se suma un crecimiento demográfico acelerado, sin que el parque residencial ni las políticas públicas hayan sido dimensionadas para absorberlo. No es un debate ideológico, sino una relación estructural básica: cuando la población crece y la capacidad de producir vivienda no lo hace, la presión recae siempre sobre los más frágiles.

Plan VIVE

El Observatorio considera que el Plan VIVE representa una oportunidad que "debe valorarse en positivo". Su puesta en marcha permitirá, previsiblemente, iniciar durante 2026 una nueva generación de Vivienda de Protección Pública mediante colaboración público-privada. Sin embargo, "conviene ser rigurosos": esas viviendas no estarán disponibles antes de dos años desde su inicio. “El Plan VIVE es necesario y va en la dirección correcta”, afirma Cos-Gayón, “pero no puede utilizarse como coartada para negar la emergencia actual ni para seguir retrasando decisiones estructurales”.

Movilizar suelo

“Actuar exige abandonar definitivamente el relato y volver a la evidencia. Movilizar suelo, producir vivienda asequible de forma sostenida, proteger jurídicamente al propietario para recuperar oferta de alquiler, revisar una fiscalidad que hoy representa en torno al 31 % del precio final de la vivienda y gobernar con indicadores públicos y verificables. Todo lo demás es distracción. Basta de buscar el enfrentamiento estéril; hace falta una estrategia nacional, un pacto de Estado, que garantice el acceso a la vivienda”, concluye Cos-Gayón. “Ignorar los datos durante una década es el verdadero problema. València no ha llegado hasta aquí por mala suerte, sino por haber confundido política de vivienda con política de comunicación”, concluye el director del Observatorio de la Vivienda.