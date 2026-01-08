UGT urge al Gobierno a suprimir cuanto antes el registro de jornada a papel y boli

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha instado al Ministerio de Trabajo a que aplique cuanto antes el nuevo registro de jornada, que suprime, entre otros, el cómputo de la jornada a través del papel y boli. "Es una cuestión absolutamente prioritaria, no vamos a continuar firmando acuerdos si no se cumple", ha afirmado este jueves en una rueda de prensa.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, activó el pasado septiembre, hace ya cuatro meses, el procedimiento para reformar la normativa que rige el registro de jornada, una vez el Congreso tumbó su ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. El endurecimiento de las condiciones para controlar el horario de los trabajadores y evitar las horas extras era uno de los elementos que iban dentro de la norma y que, tras su fracaso, no llegaron a entrar en vigor.

Vetada la vía legislativa, Trabajo optó por la reglamentaria, que le permite fintar así al Congreso, pero limita su capacidad de introducir cambios. Díaz activó el proceso para modificar la norma hace cuatro meses y todavía no han entrado en vigor.

Las principales novedades contempladas son la obligatoriedad por parte de las compañías de computar las horas trabajadas a través de medios digitales y habilitar el acceso en remoto por parte de la Inspección para que puedan verificar en cualquier momento y sin necesidad de personarse en la compañía de que no se están produciendo excesos horarios.

Álvarez ha urgido a Trabajo a que aplique cuanto antes estos cambios y que no demore más su entrada en vigor. "Apelo al presidente del Gobierno para que pongamos seriedad y rigor a un tema que es muy importante para los trabajadores y trabajadoras de este país", ha afirmado.

Críticas a la propuesta del SMI

El líder de la UGT también ha criticado la propuesta de Trabajo para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) este año. Yolanda Díaz ha planteado un incremento del 3,1%, hasta los 1.221 euros brutos mensuales (en 14 pagas), y que el SMI no tribute IRPF. Álvarez ha considerado que la medida es un "parche", ya que el año pasado ya se dejó sin resolver si el salario mínimo tributará o no y se sacó para adelante con una disposición transitoria y este año se cerrará el tema de la misma forma.

"El año pasado se parcheó el aumento del SMI con la fiscalidad" y "este año volveremos a hacer otro parche. Firmaremos, pero es otro parche", ha afirmado. Los sindicatos son partidarios de incrementar en mayor medida el salario mínimo, pero hacerlo tributar y que parte de ese incremento se lo lleve Hacienda.

Recurso ante el TC sobre el despido

UGT fue pionera en denunciar ante las esferas europeas que la ley española no protegía suficiente a los trabajadores ante despidos injustificados. El Comité Europeo de Derechos Sociales le dio la razón y algunos tribunales empezaron a aplicar dicha doctrina para elevar determinadas indemnizaciones por cese.

El TSJ de Catalunya, por ejemplo, cuadriplicó hasta los 4.435 euros la compensación de un empleado con poca antigüedad que fue despedido durante los primeros meses del covid tras dejar otro trabajo para sumarse a esa empresa.

No obstante, la polémica judicial se acabó elevando hasta el Tribunal Supremo, que tumbó dicha interpretación y consideró que no era pertinente que cada tribunal decidiera hasta qué punto se podían elevar determinadas indemnizaciones. "Vamos camino del Tribunal Constitucional, el Supremo se ha pasado por el arco del triunfo la resolución del Comité de Derechos Sociales de Europea", ha afirmado Álvarez.

Pendientes del AENC

El Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), una especie de 'convenio de convenios' que rige la negociación salarial sector a sector entre patronales y sindicatos, está pendiente de renovarse. El último, por ejemplo, daba la referencia de que los salarios debían subir un mínimo del 3% para el año anterior. Desde el 1 de enero que está caducado y la CEOE, CCOO y UGT tienen pendiente volver a sentarse para renovarlo.

Los sindicatos tienen previsto a finales de este mes hacer una rueda de prensa para presentar públicamente sus posiciones de partida, si bien la negociación no se prevé ni rápida, ni cómoda. "Parece que la CEOE no tiene intención de ir con mucho ánimo constructivo al AENC", ha lamentado Álvarez.