Sothis, Power Electronics y Sesderma, entre las empresas valencianas que más crecen

En total son trece las empresas medianas de la Comunitat Valenciana que figuran entre las cien firmas españolas con un mayor crecimiento, según un estudio que hoy ha publicado la Fundación AFI Emilio Ontiveros, que ha realizado una radiografía basada en 3,25 millones de mercantiles. El informe examina la evolución reciente del tejido empresarial español y señala cuáles son las cien compañías que han tenido una mejor evolución entre 2008 y 2023 tras analizar la evolución de sus ventas, empleo, productividad, inversión y rentabilidad.

En ese top cien figuran firmas de 14 autonomías y la Comunitat Valenciana está entre las que más aportan junto a Cataluña, Madrid y Galicia. En concreto, son 13 empresas las que aparecen. Y pertenecen a diversos sectores. La más conocida, sin duda, es la compañía industrial especializada en componentes para parques renovables Power Electronics. También forman parte del listado la mercantil de servicios tecnológicos e informáticos Sothis, ahora integrada en el grupo Nunsys, la comercial Componentes Eléctricos Mercaluz, la alicantina Chemajos, especializada en la venta al por mayor de todo lo relacionado con ajos, y la también alicantina Ambulancias Ayuda, S.L., responsable del servicio público de ambulancias en la Comunitat Valenciana.

Otras firmas

Otras integrantes de este grupo de trece es la firma valenciana Foods & Services, especializada en abastecer alimentos en caterings de gran tamaño para el sector militar, escuelas, hospitales o instituciones penitenciarias. Están también Frumesa, de Oliva, dedicada a comercializar frutos secos; Geotiles, distribuidora pertenenciente al grupo cerámico Pamesa; la industrial de Benicarló Muebles Azor; la alicantina del sector comercio Nexiapharma; el fabricante alicantino de mobiliario de hostelería, cocina y colectividades Ripay; la ilicitana Servicios Integrales de Limpieza Net; la cosmética valenciana Sesderma y Tecnopacking, con sede en Onda y dedicada a la fabricación por inyección envases de plástico para alimentación y al reciclado de plásticos biodegradables.

El presidente de Sesderma, Gabriel Serrano. / Daniel Tortajada

El estudio concluye que el top 100 de estas firmas en España se diferencia del conjunto de las mercantiles medianas del país en varios factores. En empleo crecen al 13 % anual frente al 3,5 % del resto, destinan a inversión el 5 % de sus ventas, por encima del 3 % de las otras firmas, su productividad crece un 4 % (por un 1 % del resto) y tienen una rentabilidad del 12 % por un 9 % de las restantes.

Grandes

Además, "la mitad de las empresas del top 100 ha pasado de mediana a gran empresa, manteniendo ritmos de crecimiento estables incluso en períodos económicos adversos". Cabe recodar que el tiempo analizado incluye el estallido en 2008 de la Gran Recesión y los duros años que la siguieron, casi hasta mediados de la siguiente década, para una recuperación total de la economía española.