Los trasteros en València ya cuestan mucho más que las plazas de aparcamiento: "Siete metros cuadrados son 33.000 euros"

Los trasteros en València ya cuestan mucho más que una plaza de aparcamiento. El precio de compra del metro cuadrado supera con creces al de un piso (hay trasteros a la venta a 6.000 euros el metro cuadrado) y el alquiler está de media a 120 euros al mes. Las inmobiliarias explican que el problema es hay un déficit muy grande de trasteros en el Cap i Casal y los pisos son cada vez más pequeños. Un vistazo rápido en la plataforma inmobiliaria Idealista permite comprobar que ahora mismo solo hay a la venta 65 trasteros en toda la ciudad y en alquiler, 87.

El alquiler de un trastero mediano (7,86 metros cuadrados) en una calle del barrio de Russafa puede llegar a costar 200 euros al mes. La compra, en algunos casos, son palabras mayores. "Siete metros cuadrados en la avenida Cortes Valencianas son 33.000 euros", advierte la consultora inmobiliaria Cristina Recasens. "Es una locura pagar esos precios por almacenar objetos", reconoce Vicente Díez, portavoz de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de València.

Un hombre pasa por delante de un local habilitado como trastero en València. / Francisco Calabuig

El alquiler de una plaza de aparcamiento cuesta de media en València entre 70 y 100 euros al mes en función del barrio en el que esté situada. La compra ronda entre los 20.000 y los 22.000 euros, según precisa Nora García (presidenta de la Asociación de Empresas Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana -Asicval-). En la calle Clariano (cerca de la plaza Xùquer) hay a la venta un trastero de once metros cuadrados por 40.000 euros. "Que salgan a la venta trasteros por 33.000 o 40.000 euros en València es una auténtica barbaridad", advierte García.

Sin oferta

Vicente Díez explica que el problema es que es "un producto muy escaso". "Todo lo que sale a la venta o alquiler tiene un precio muy elevado. Los trasteros de dos metros cuadrados cuestan 12.000, eso da un precio de 6.000 euros el metro cuadrado. Los trasteros un poco más grandes superan con creces los 25.000 euros", señala.

El portavoz de los API explica que hay muy pocos trasteros en el mercado porque antes de la década de 2000 apenas se hacían en València y los de las fincas nuevas suelen estar vinculados a plazas de aparcamiento como un pack completo. "Por menos de 10.000 euros no encuentras ni trasteros pequeños", reconoce.

Una mujer entra a su trastero en València, en una imagen captada ayer. / Francisco Calabuig

Diez metros cuadrados

Además, las plazas de garaje tienen de media diez metros cuadrados con lo que la diferencia de precio es todavía más grande. "Ahora, los edificios nuevos sí que tienen trastero porque es muy rentable para los promotores. Ganan mucho más dinero que con las plazas de aparcamiento que además necesitan espacio para los viales", apunta Cristina Recasens.

Como alternativa a los trasteros tradicionales, hay grandes empresas que se dedican a alquilar espacios de almacenamiento en naves situadas en polígonos industriales como Vara de Quart o en el área metropolitana de València. Son empresas como Bluespace, que tiene cinco centros en València y los municipios de alrededor, y que ofrece trasteros y almacenes desde un metro cuadrado a doscientos metros cuadrados. O firmas como Box2box que alquilan trasteros de seis metros cuadrados por 111 euros cada cuatro semanas (aunque ahora tienen una oferta del 50 % durante cinco cuotas).

Anuncio de trasteros protegidos con videovigilancia. / Francisco Calabuig

Rentabilidad

En València también está proliferando la reconversión de bajos comerciales en trasteros. "Es una buena opción de inversión comprar un local para segementarlo en trasteros. Como cada vez es más complicado abrir pisos turísticos, es una alternativa muy interesante", señala Cristina Recasens. Este tipo de inversión conlleva una rentabilidad que puede superar el 10 %. Para este tipo inversores, ahora mismo hay en venta un bajo en Patraix con 27 trasteros de 4,30 metros cuadrados por 320.000 euros (cada espacio de almacenamiento sale a 11.851 euros).