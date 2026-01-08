Volotea conectará Santander con Valencia en marzo

La compañía aérea Volotea ha anunciado que amplía su oferta de vuelos desde el aeropuerto Seve Ballesteros-Santander y conectará a partir del 31 de marzo la capital cántabra con Málaga y Valencia. Según señala en una nota de prensa, con esta incorporación, la firma contará con cuatro rutas nacionales desde Valencia, conectando la ciudad con la capital cántabra y también con A Coruña, Oviedo y Bilbao.

La nueva conexión entre Valencia y Santander ya puede reservarse desde hoy, comenzará a operar el 31 de marzo de 2026 y estará operativa también en la temporada de invierno. Este nuevo destino tendrá dos frecuencias semanales: los martes y viernes y se pondrán a disposición de los pasajeros cerca de 28.000 asientos.

Rutas

Con esta nueva incorporación, Volotea ofrecerá desde el aeropuerto de Valencia-Manises un total de 13 destinos: 4 nacionales y 9 internacionales, con conexiones a Francia, Alemania, Italia y Grecia. En concreto, volará a las ciudades francesas de Burdeos, Lyon y Lille; a las alemanas de Düsseldorf, Colonia, Hamburgo y Stuttgart (en código compartido con Eurowings); a la italiana de Florencia; y a la capital griega, Atenas (en código compartido con Aegean).

En palabras de Gabriel Schmilovich, director general de Estrategia de Volotea: “Nuestra misión es conectar las pequeñas y medianas ciudades de España y Europa con vuelos directos. Desde que comenzamos a operar en Valencia hace ahora 14 años, hemos trabajado para acercar a los valencianos a más destinos dentro de España con vuelos directos. La nueva ruta a Santander permitirá que los viajeros descubran la riqueza cultural, gastronómica y paisajística de Cantabria a precios asequibles y con la mejor experiencia de vuelo. Esta nueva conexión que anunciamos hoy refuerza nuestro compromiso con Valencia y potencia su conectividad con el norte del país".

Un avión de Volotea / Edu Botella/Europa Press

Volotea está presente en Valencia desde 2012 y, a finales de 2025, transportó a casi 240.000 pasajeros desde el aeropuerto de Valencia-Manises y 1,3 millones desde el inicio de las operaciones. Las operaciones de Volotea en Valencia también muestran resultados muy positivos. La compañía mantiene una puntualidad del 92% y un cumplimiento del programa de vuelos del 99,6%, según la citada nota.