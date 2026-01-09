Sindicatos y patronal reclaman al Consell reactivar el diálogo social con un gran pacto económico

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha recibido esta mañana por primera vez desde que tomó el mando del Palau (27 de noviembre de 2025) a los máximos responables de los sindicatos mayoritarios, CC OO-PV y UGT-PV, así como de la patronal autonómica CEV. El encuentro ha dado pie a los dirigentes sindicales y patronales para reclamar al jefe del Consell que es necesario "reactivar" el diálogo social y todas sus mesas de negociación porque es una "herramienta que ha dado sus frutos".

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Vicente Lafuente; el secretario general de UGT-PV, Tino Calero; y la secretaria general de CCOO-PV, Ana García han solicitado al Consell que se retome la senda del diálogo social para dar respuesta a las necesidades que atraviesa la Comunitat Valenciana., sobre todo para impulsar el "crecimiento de la economía". Al acto ha acudido la vicepresidenta y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, así como el comseller de Hacienda, José Antonio Rovira.

Ana García ha comentado que existen planes para llegar a firmar un gran pacto por el crecimiento económico y social, que incluya también un "modelo de financiación justo" para la Comunitat Valenciana "sin abrir guerras contra ninguna comunidad autónoma". También ha abogado por el "respeto y la lealtad institucional".

A vueltas con el diálogo

Ya sin Carlos Mazón al frente del Consell, las centrales sindicales mayoritarias y la patronal autonómica ya demandaron a finales del pasado mes de noviembre al gobierno autonómico retomar el diálogo social. Entonces, pidieron que los presupuestos de la Generalitat sean fruto del mismo y no ser usados como moneda de cambio. Calero también ha vuelto a defender ante el jefe del Consell que el diálogo social es esencial, puesto que “es imposible establecer propuestas políticas responsables sin tener en cuenta el papel que juegan los agentes sociales, como ya se ha demostrado históricamente”. Calero espera que la próxima primavera esté listo el citado pacto de los agentes sociales. Y para ello han pedido "los recursos necesarios".

Ana García, Vicente Lafuente y Tino Calero, en los accesos al Palau. / Rober Solsona/E.P.

Las centrales sindicales han destacado los grandes retos que enfrenta la sociedad valenciana como son la infrafinanciación, el acceso a la vivienda, garantizar los servicios sociales, la incorporación de los trabajadores migrantes, la mejora del sistema de formación profesional; así como la adaptación de las empresas a una realidad en transformación, marcada por la digitalización y la introducción de la inteligencia artificial (IA).

Polarización política

Lafuente ya acudió al Palau de la Generalitat el pasado 18 de diciembre. Entonces, pidió a Pérez Llorca "reducir la polarización política", así como mantener el compromiso por parte de la Generalitat de “mantener un contacto permanente y fluido con esta organización empresarial, al igual que con todos los agentes sociales y empresariales que buscan el beneficio y el bienestar de toda la sociedad valenciana”. Hoy también ha vuelto a reclamar la necesidad de poner en marcha una estrategia de diálogo social que permita "poner en valor del papel de los agentes sociales. Es la manera de apoyar a la sociedad", ha agregado Lafuente.