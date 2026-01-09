AVA y la Unió rechazan el acuerdo UE-Mercosur por el "alto coste para la agricultura valenciana"

El campo valenciano rechaza de plano el acuerdo UE-Mercosur que el próximo lunes se firmará en Paraguay tras el visto bueno de las instituciones europeas. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) expresa su honda preocupación tras conocerse que una mayoría cualificada de Estados miembros de la Unión Europea ha aprobado la firma del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur, abriendo la puerta a que la Comisión Europea lo rubrique oficialmente la próxima semana. Aseguran que se pone en riesgo la viabilidad de miles de explotaciones, especialmente en sectores valencianos como la ganadería, el arroz, los cítricos o la miel. Incluso los sectores que podrían verse beneficiados, como el aceite de oliva o el vino, no podrán aprovechar el acuerdo a corto plazo, debido a largos periodos transitorios antes de la plena liberalización.

La Unió Llauradora i Ramadera denuncia que el Consejo de la Unión Europea ha dado hoy luz verde al acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur sin garantizar una protección efectiva para los agricultores y ganaderos valencianos, pese a la oposición expresada por varios Estados miembros, entre los que lamentablemente no se encontraba España. La Unió advierte del impacto negativo que el tratado tendrá sobre sus sectores agrarios. Esta organización lamenta el cambio de posición de Italia, que en diciembre había manifestado reservas y que finalmente no ha bloqueado el acuerdo, facilitando que se alcanzara la mayoría cualificada necesaria.

Desde AVA-Asaja se subraya que, además de la aprobación para la firma, el COREPER II ha dado luz verde a la reducción del umbral de activación de las salvaguardias agrícolas hasta el 5%, una decisión que debilita de forma notable la capacidad de reacción ante un aumento de las importaciones procedentes de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. El presidente de AVA-Asaja Cristóbal Aguado, denuncia que “la UE nos ha vuelto a vender en tierra plana. Este acuerdo comercial, como tantos otros, utiliza la agricultura como moneda de cambio. Sin exigir reciprocidad a las importaciones sudamericanas, fomenta más competencia desleal que expulsará a los agricultores y ganaderos valencianos, ya que será la gota que colma el vaso. Y cuando desaparezcan los productores, la factura la pagarán los consumidores, con una cesta de la compra más cara, de menor calidad y más contaminante”.

Sin garantías

La organización liderada por Carles Peris se muestra muy crítica con el Gobierno de España y lo tilda de hipócrita al haber votado a favor de un acuerdo que deja al campo en una situación de clara vulnerabilidad. Insiste en que, en este acuerdo político, el gobierno de España se debería posicionar, como ha hecho el francés, para evitar importaciones de productos que no cumplan con la normativa europea. “Una vez más, el campo valenciano vuelve a ser la moneda de cambio de la política comercial de la UE. Se aprueba un acuerdo que pone en riesgo miles de explotaciones sin asegurar condiciones de competencia justa”, denuncian desde la organización. En su opinión, “sin cláusulas espejo obligatorias, sin controles reales y sin salvaguardas automáticas, este acuerdo es un mal acuerdo para el campo europeo”, concluye la Unió. “Y así lo mostraremos en las calles con nuestros tractores como la protesta convocada el próximo 11 de febrero en Madrid”, añade.

Impacto económico

Un reciente estudio de la Unió además concluye que la balanza comercial agraria entre los países de Mercosur y España es claramente deficitaria para nuestros intereses en los productos más perjudicados por el acuerdo, pues el déficit en volumen es de más de 240.000 toneladas. El producto más perjudicado es el arroz con un desfase de -133.850 toneladas. Exportamos un total de 169 toneladas e importamos 134.019 Tm. Le siguen los cítricos, en fresco y zumo, con una diferencia a su favor de 58.297 Tm. Importamos 73.887 toneladas entre fresco y zumo y solo exportamos 15.590, todas ellas de fruta fresca. Los otros tres productos en la lista son ya ganaderos En primer lugar, se sitúa el sector avícola con -28.018 toneladas, todas ellas importadas, pues no exportamos nada. Tras este se encuentra el sector vacuno con -14.317 Tm. Importamos 14.340 toneladas y únicamente exportamos 23. Finalmente, está el sector apícola con un déficit de -6.152 Tm.