Primera fase de la campaña citrícola: menos mandarinas, más importaciones y mejores precios en naranjas

Concluye la primera fase de la campaña citrícola 2025/2026 en el campo valenciano con luces y sombras. Las lluvias de los últimos días de diciembre y de principios de enero han puesto fin a la recolección de la reina de las mandarinas: la clemenules. Y han dañado las últimas partidas de clementinas, con pérdidas de 28 millones, según AVA-Asaja Con todo, desde la Unió Llauradora se confía en remontar en los mercados con las variedades de segunda temporada.

El arranque de la campaña en el conjunto de los territorios naranjeros de España (Comunitat Valenciana, Andalucía, Murcia y Cataluña) ha sido de bajas expectativas y producción (5,44 millones de toneladas, la más baja en 16 años), con caídas significativas en las exportaciones, previsiones de cosecha inferiores a años anteriores debido a factores climáticos y, sobre todo, con competencia fuerte de terceros países como Sudáfrica y Marruecos, lo que ha disparado las importaciones de toda la UE de estos países, cerrando así las puertas a las clementinas valencianas.

El último informe de la Conselleria de Agricultura a partir de los datos de la base DataComex del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, actualizados a finales de diciembre de 2025, indica que en los dos primeros meses -es decir, septiembre y octubre- la Comunitat Valenciana exportó un total de 127.186 toneladas de cítricos; lo que representa un 25,3% menos respecto al mismo período de la campaña anterior, cuando se superaron las 170.000 toneladas. Si lo traducimos a términos económicos, el valor total de los envíos se situó en 188,2 millones de euros, un 19,6% menos que en la campaña 2024/2025.

Así están los precios en origen

Temperaturas elevadas, granizo y lluvias en meses clave (mayo, julio, agosto) han afectado de lleno al desarrollo de la campaña 2025/2026, reduciendo la cantidad prevista inicialmente por el sector y las administraciones públicas. La campaña de la clemenules y otros cítricos en la Comunitat Valenciana ha sido compleja y con reducciones significativas de producción (alrededor del 19% para la clemenules en Castellón) debido a factores climáticos (altas temperaturas, granizo) y plagas, lo que genera precios iniciales más altos, aunque con preocupaciones por el futuro del sector. Sea como fuere, el sector citrícola valenciano prevé que a pesar del mal arranque en exportaciones, hay expectativas de mejora por el fin de la campaña sudafricana y la introducción de las nuevas variedades.

Para esta segunda fase de la campaña citrícola existen mejores precios en origen. En el caso de las navel (0,29 euros por kilogramo), las cotizaciones medias, según el Consulado de la Lonja de Cítricos de València, mejoran respecto a los 0,26 euros/kg de la campaña anterior. Mientras, las lane-late, con valores próximos a los 0,35 euros por kilogramo, se sitúan en parecidos términos al año anterior. "Las últimas lluvias (finales de 2025) han mantenido frenada la recolección, si bien se incrementa el interés en las compras", asegura el último boletín de la Lonja de Cítricos de València.

Protesta de agricultores galos contra Mercosur en París. / Europa Press

Hay que tener en cuenta que desde 2016, fecha de entrada en vigor del Acuerdo de Asociación Económica, las exportaciones de mandarinas y otros pequeños cítricos de Sudáfrica a la UE han experimentado un aumento progresivo en septiembre y octubre, periodo coincidente con el inicio de la campaña de variedades tempranas en España y otros países productores europeos. En septiembre, las importaciones se incrementaron entre 2016 y 2025 un 531% y en octubre, lo hicieron en ese mismo periodo un 4.590%

Terminada ya la campaña de variedades de clementinas oronules, marisol, arrufatina, clemenules, orogrande y hernandida, habrá que esperar el resultado de las clemenvillas -con precios medios de 0,52 euros/kg, frente a los 0,37 de la campaña precedente-, así como el de mandarinas híbridas protegidas por derecho de propiedad y comercialización. De este modo, por las tango (todavía con pocas operaciones) se pagan 0,70 euros/kg., unas cotizaciones similares a la campaña anterior. Las nadorcott (de origen marroquí) y las orri (de Israel) todavía no han iniciado su fase de recolección. La citada mandarina de origen israelí ya ha fijado precios a 1,27 euros por kilogramo, frente a los 1,1 euros/kg de la campaña precedente. Como se ve, logran valores que triplican los de variedades clásicas del campo valenciano.