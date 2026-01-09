Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Precios trasteros ValènciaTiempo en ValenciaPeatonalización Jorge JuanNegligencia naufragio IndonesiaEstación del NortePensiones C. ValencianaGroenlandia EE UUCabras Montgó
instagramlinkedin

Electromovilidad

PowerCo incorpora a los tres primeros operarios de la gigafactoría

Son tres jóvenes que cursaron formación profesional y uno ha trabajado en Ford y otro en Galmed

Fase final de las obras de la gigafactoría de Sagunt.

Fase final de las obras de la gigafactoría de Sagunt. / Daniel Tortajada

Ramón Ferrando

Ramón Ferrando

València

PowerCo ha contratado a los tres primeros operarios de la gigafactoría de baterías de Sagunt. Son tres jóvenes de la localidad del Morvedre que cursaron formación profesional y que ahora se van a especializar en la producción de baterías. Uno de ellos procede de la factoría de Ford en Almussafes y el otro de la acerera Galmed. La empresa alemana tienen intención de contratar a la mayoría de sus trabajadores en Valencia y darles una formación específica.

La puesta en marcha de la gigafactoría de baterías de Volkswagen en Sagunt va a suponer una revolución en el mercado laboral. Durante la construcción se están generando 8.900 puestos de trabajo directos temporales y 10.200 indirectos. Cuando la factoría esté en funcionamiento dentro de nueve meses, se requerirán más de 1.500 directos, el 92 % de los cuales será personal de producción y el 8 % de dirección y administración. El empleo indirecto superará los 31.000.

Junto a la gigafactoría se va a construir el ‘Campus Battery’, un centro que impartirá formación profesional (FP) dual con prácticas en la planta de Volkswagen y estudios universitarios como másteres y preparaciones de corta duración de la Universitat de València (que tiene grados de química) y la Universitat Politècnica de València. El ‘Campus Battery’ acogerá 400 alumnos al año y estará situado en una parcela de más 15.000 metros cuadrados en Parc Sagunt II.

Urbanización de Parc Sagunt II

Por otro lado, Espacios Económicos Empresariales ha anunciado la modificación del contrato de las obras de urbanización de Parc Sagunt II, que fueron adjudicadas por un importe con impuestos de 188 millones de euros. La dirección facultativa defendió la necesidad de incrementar el presupuesto por diferentes mejoras. El nuevo presupuesto es de 201 millones de euros.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El ayuntamiento deniega el permiso para celebrar un acto de la Semana Santa Marinera
  2. Los vecinos suspenden la peatonalización provisional de Jorge Juan
  3. Retrasos y cancelación de trenes en cuatro líneas de metro en el primer día tras las vacaciones
  4. El infierno de una mujer sin hogar en València: 'Me insultan, me acosan, abusan de mí
  5. Sánchez pidió ayuda a Ábalos para asegurar el liderazgo de Morant en el PSPV: 'Sabes que te quiero como un amigo
  6. La borrasca Goretti anuncia temporal en Valencia: La Aemet activa el aviso amarillo por fuertes vientos y oleaje
  7. El jefe del Ejército en la Comunitat Valenciana destaca la 'lección de lucha y fortaleza' de Valencia tras la dana
  8. Los trasteros en València ya cuestan mucho más que las plazas de aparcamiento: 'Siete metros cuadrados son 33.000 euros

Propuesta para los hinchables de feria: carné profesional, registro y un sistema de alerta del tiempo

Propuesta para los hinchables de feria: carné profesional, registro y un sistema de alerta del tiempo

El sector privado aleja a Sagunt de sus objetivos energéticos

El sector privado aleja a Sagunt de sus objetivos energéticos

Canals cancela el PAI que iba a ensanchar la zona urbana próxima al centro de salud

Canals cancela el PAI que iba a ensanchar la zona urbana próxima al centro de salud

El brasero, posible foco de otro incendio en una casa de l'Olleria

El brasero, posible foco de otro incendio en una casa de l'Olleria

La viñeta de Ortifus

La viñeta de Ortifus

El capitán y el jefe de máquinas del barco hundido en Indonesia se enfrentarán a 5 años de cárcel por homicidio imprudente

El capitán y el jefe de máquinas del barco hundido en Indonesia se enfrentarán a 5 años de cárcel por homicidio imprudente

El mensaje que podría haber salvado vidas en la dana: "Accedan a zonas altas y permanezcan atentos a nuevos mensajes"

El mensaje que podría haber salvado vidas en la dana: "Accedan a zonas altas y permanezcan atentos a nuevos mensajes"

Torrent aprueba instalar cámaras para vigilar los cauces del Poyo y l'Horteta

Torrent aprueba instalar cámaras para vigilar los cauces del Poyo y l'Horteta
Tracking Pixel Contents