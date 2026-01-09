Electromovilidad
PowerCo incorpora a los tres primeros operarios de la gigafactoría
Son tres jóvenes que cursaron formación profesional y uno ha trabajado en Ford y otro en Galmed
PowerCo ha contratado a los tres primeros operarios de la gigafactoría de baterías de Sagunt. Son tres jóvenes de la localidad del Morvedre que cursaron formación profesional y que ahora se van a especializar en la producción de baterías. Uno de ellos procede de la factoría de Ford en Almussafes y el otro de la acerera Galmed. La empresa alemana tienen intención de contratar a la mayoría de sus trabajadores en Valencia y darles una formación específica.
La puesta en marcha de la gigafactoría de baterías de Volkswagen en Sagunt va a suponer una revolución en el mercado laboral. Durante la construcción se están generando 8.900 puestos de trabajo directos temporales y 10.200 indirectos. Cuando la factoría esté en funcionamiento dentro de nueve meses, se requerirán más de 1.500 directos, el 92 % de los cuales será personal de producción y el 8 % de dirección y administración. El empleo indirecto superará los 31.000.
Junto a la gigafactoría se va a construir el ‘Campus Battery’, un centro que impartirá formación profesional (FP) dual con prácticas en la planta de Volkswagen y estudios universitarios como másteres y preparaciones de corta duración de la Universitat de València (que tiene grados de química) y la Universitat Politècnica de València. El ‘Campus Battery’ acogerá 400 alumnos al año y estará situado en una parcela de más 15.000 metros cuadrados en Parc Sagunt II.
Urbanización de Parc Sagunt II
Por otro lado, Espacios Económicos Empresariales ha anunciado la modificación del contrato de las obras de urbanización de Parc Sagunt II, que fueron adjudicadas por un importe con impuestos de 188 millones de euros. La dirección facultativa defendió la necesidad de incrementar el presupuesto por diferentes mejoras. El nuevo presupuesto es de 201 millones de euros.
Suscríbete para seguir leyendo
- El ayuntamiento deniega el permiso para celebrar un acto de la Semana Santa Marinera
- Los vecinos suspenden la peatonalización provisional de Jorge Juan
- Retrasos y cancelación de trenes en cuatro líneas de metro en el primer día tras las vacaciones
- El infierno de una mujer sin hogar en València: 'Me insultan, me acosan, abusan de mí
- Sánchez pidió ayuda a Ábalos para asegurar el liderazgo de Morant en el PSPV: 'Sabes que te quiero como un amigo
- La borrasca Goretti anuncia temporal en Valencia: La Aemet activa el aviso amarillo por fuertes vientos y oleaje
- El jefe del Ejército en la Comunitat Valenciana destaca la 'lección de lucha y fortaleza' de Valencia tras la dana
- Los trasteros en València ya cuestan mucho más que las plazas de aparcamiento: 'Siete metros cuadrados son 33.000 euros