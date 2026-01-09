PowerCo incorpora a los tres primeros operarios de la gigafactoría

PowerCo ha contratado a los tres primeros operarios de la gigafactoría de baterías de Sagunt. Son tres jóvenes de la localidad del Morvedre que cursaron formación profesional y que ahora se van a especializar en la producción de baterías. Uno de ellos procede de la factoría de Ford en Almussafes y el otro de la acerera Galmed. La empresa alemana tienen intención de contratar a la mayoría de sus trabajadores en Valencia y darles una formación específica.

La puesta en marcha de la gigafactoría de baterías de Volkswagen en Sagunt va a suponer una revolución en el mercado laboral. Durante la construcción se están generando 8.900 puestos de trabajo directos temporales y 10.200 indirectos. Cuando la factoría esté en funcionamiento dentro de nueve meses, se requerirán más de 1.500 directos, el 92 % de los cuales será personal de producción y el 8 % de dirección y administración. El empleo indirecto superará los 31.000.

Junto a la gigafactoría se va a construir el ‘Campus Battery’, un centro que impartirá formación profesional (FP) dual con prácticas en la planta de Volkswagen y estudios universitarios como másteres y preparaciones de corta duración de la Universitat de València (que tiene grados de química ) y la Universitat Politècnica de València . El ‘Campus Battery’ acogerá 400 alumnos al año y estará situado en una parcela de más 15.000 metros cuadrados en Parc Sagunt II.

Urbanización de Parc Sagunt II

Por otro lado, Espacios Económicos Empresariales ha anunciado la modificación del contrato de las obras de urbanización de Parc Sagunt II, que fueron adjudicadas por un importe con impuestos de 188 millones de euros. La dirección facultativa defendió la necesidad de incrementar el presupuesto por diferentes mejoras. El nuevo presupuesto es de 201 millones de euros.