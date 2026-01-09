Los trabajadores de Ford en ERTE cobran dos veces las ayudas y deberán devolver algunas cantidades

Una parte de la plantilla de Ford Almussafes deberá devolver parte de las ayudas públicas que han cobrado al estar implicados en el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), puesto en marcha a finales de 2024 a través del llamado mecanismo RED -que aprueba el Gobierno en situaciones especiales ante la crisis del sector del automóvil por el período de transición hacia los vehículos eléctricos- al haber cobrado cantidades de estos salarios dos veces: de la Generalitat y de la propia empresa automovilística.

Esta anomalía y falta de coordinación ha sido detectada en la comisión mixta de seguimiento del ERTE de Ford España, de la que forman parte directivos de la empresa y de la sección sindical de UGT. En este encuentro, la compañía ha informado que ha tenido constancia del pago por parte de la Generalitat Valenciana en los últimos días de diciembre de los complementos del ERTE RED correspondiente al período de tiempo comprendido entre el día 1 de enero hasta el 31 de agosto de 2025. Con todo, "estas cantidades habían sido previamente adelantadas por la empresa a todas las personas trabajadoras, por lo que corresponde ahora su regularización".

Así las cosas, dicha falta de coordinación entre la administración autonómica y la dirección de Ford Almussafes ha llevado a algunos trabajadores a percibir algo más de 3.000 euros, cuando en realidad les correspondía una cantidad inferior. Los trabajadores de Ford cobraron dos veces los complementos: de la empresa y del Consell.

Regularizar en varias nóminas

A la vista de la situación, la sección sindical de UGT en Ford Almussafes -mayoritaria en la planta valenciana de automóviles- ha solicitado que dicha "regularización" se haga efectiva en varias nóminas.

Desde la dirección de la firma de automóviles se asegura que está en proceso de recopilación de "toda la información disponible" e informará en los próximos días de la forma de regularización de estas cantidades atendiendo dicha petición. Para ello, se convocará la comisión de seguimiento o al foro que corresponda, asegura el comunicado de la comisión de seguimiento mixta de seguimiento del ERTE de Ford España.

Prórroga de las ayudas

Ford prorrogará seis meses más el ERTE RED de la factoría de Almussafes, que englobará a 4.152 empleados. Entre las condiciones acordadas entre empresa y sindicatos está que la plantilla afectada cobre el 90 % del salario, así como el 100 % de los complementos. El Consejo de Ministros aprobó el día el 9 de diciembre una renovación del Mecanismo RED, una prórroga del acuerdo que se firmó en diciembre de 2024, "que sigue manteniendo las mismas condiciones económicas y afectación de plantilla".

Este acuerdo tiene una vigencia de los primeros seis meses de 2026, hasta junio del próximo año, y que afecta a las citadas 4.152 personas de forma rotativa. En cuanto a las condiciones económicas del ERTE, estas son del 90 % del salario y del 100 % de los complementos. El mecanismo RED, aprobado en diciembre de 2024, tiene como objetivo mantener el empleo de la fábrica hasta que produzca un nuevo vehículo multienergía, lo que inicialmente está previsto para 2027. El expediente implica así un compromiso de mantenimiento del empleo y un programa de recualificación de las personas trabajadoras.