El alza de la productividad constata el cambio de modelo de crecimiento valenciano
En la Comunitat crece casi un 1,5 % desde la pandemia tras un período, el de 1995 a 2020, en el que cayó un 0,7 %, según Fundación BBVA e Ivie
La productividad, entendida como el rendimiento que se obtiene del capital humano y técnico, es un factor clave en el desarrollo económico de un territorio. Cuando más alta es, mejor. El crecimiento que ha experimentado la economía española -y la valenciana- en los últimos años, desde la pandemia, con un elevado incremento del PIB y el empleo, está directamente relacionado con la mejora de la citada variable.
"Que la economía española está aprovechando mejor sus inversiones acumuladas y sus trabajadores lo confirma que la productividad haya crecido a un ritmo anual del 1,4 % desde el año 2020, frente al estancamiento registrado en la EU-27 o los retrocesos de países como Alemania (-0,3 %) y Francia (-0,6 %)", aseguran la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) en el último informe del Observatorio de la Productividad y la Competitividad Española (Opce).
Los datos son concluyentes. El informe analiza dos períodos históricos: el que va de 1995 a 2020, que incluye la burbuja inmobiliaria, la Gran Recesión y los largos años de recuperación de aquellas crisis, y el de 2020 a 2023, que arranca con la covid. La Comunitat Valenciana tuvo en el primero una caída en el crecimiento de la productividad del 0,7 %, por encima del 0,59 % de la media española, mientras que en el segundo registró un alza del 1,48 %, por detrás de Baleares (4,43 %), Canarias (2,95 %), País Vasco (1,78 %), Cataluña (1,70 %), Castilla y León (1,64 %) y Galicia (1,60 %). Los dos archipiélagos son los que tienen la mejor evolución, pero también fueron los peores entre 1995 y 2020, con descensos superiores al 1,5 %.
Períodos
Fundación BBVA y el Ivie detallan las diferencias entre uno y otro período referidas a España pero claramente achacables a la Comunitat Valenciana. El patrón inversor en la primera etapa se caracterizaba "por una fuerte inversión en activos inmobiliarios y una escasa acumulación en activos intagibles y tecnológicos de la información y la comunicación, que son claves para las mejoras de la productividad".
La situación cambia tras la pandemia. "A partir de 2021, España avanza en un cambio en el patrón de crecimiento que pasa a basarse en la eficiencia con la que son empleados los factores productivos a la vez que se mantiene una fuerte creación de empleo. Entre 2021 y 2024 la mejora de la productividad explica el 33 % del crecimiento del PIB y la intensa creación de empleo -que aumenta un 11,7 % respecto al de 2020- aporta un 60 % al crecimiento", concluye el informe, que añade que "a pesar de que seguimos por debajo de la media europea en PIB per cápita, ahora crecemos más gracias a las mejoras en eficiencia productiva".
Sectores
Al margen de los territorios, Fundación BBVA e Ivie se detienen a analizar cuál fue la evolución de las principales ramas de actividad. La mayor parte de los sectores y empresas mejoran su productividad desde la pandemia, especialmente la fabricación de material de transporte (casi el 20 %), hostelería (13,3 %), industrias extractivas (8,7 %), fabricación de maquinaria y equipo (8,4 %), transporte (7,8 %) y fabricación de productos de caucho, plástico y otros productos minerales no metálicos (6,7 %).
También se observa una "mejora significativa" en las actividades profesionales o las financieras, mientras que el comercio, el sector sanitario y de servicios sociales, el educativo o el de la construcción no muestra avances relevantes de productividad. Con retrocesos aparecen energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, con una caída cercana al 20 %, y, ambas con un descenso del 5 %, madera, corcho, papel y artes gráficas y metalurgia y fabricación de productos metálicos.
