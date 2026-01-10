El alza de la productividad constata el cambio de modelo de crecimiento valenciano

La productividad, entendida como el rendimiento que se obtiene del capital humano y técnico, es un factor clave en el desarrollo económico de un territorio. Cuando más alta es, mejor. El crecimiento que ha experimentado la economía española -y la valenciana- en los últimos años, desde la pandemia, con un elevado incremento del PIB y el empleo, está directamente relacionado con la mejora de la citada variable.

"Que la economía española está aprovechando mejor sus inversiones acumuladas y sus trabajadores lo confirma que la productividad haya crecido a un ritmo anual del 1,4 % desde el año 2020, frente al estancamiento registrado en la EU-27 o los retrocesos de países como Alemania (-0,3 %) y Francia (-0,6 %)", aseguran la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) en el último informe del Observatorio de la Productividad y la Competitividad Española (Opce).

Los datos son concluyentes. El informe analiza dos períodos históricos: el que va de 1995 a 2020, que incluye la burbuja inmobiliaria, la Gran Recesión y los largos años de recuperación de aquellas crisis, y el de 2020 a 2023, que arranca con la covid. La Comunitat Valenciana tuvo en el primero una caída en el crecimiento de la productividad del 0,7 %, por encima del 0,59 % de la media española, mientras que en el segundo registró un alza del 1,48 %, por detrás de Baleares (4,43 %), Canarias (2,95 %), País Vasco (1,78 %), Cataluña (1,70 %), Castilla y León (1,64 %) y Galicia (1,60 %). Los dos archipiélagos son los que tienen la mejor evolución, pero también fueron los peores entre 1995 y 2020, con descensos superiores al 1,5 %.

Períodos

Fundación BBVA y el Ivie detallan las diferencias entre uno y otro período referidas a España pero claramente achacables a la Comunitat Valenciana. El patrón inversor en la primera etapa se caracterizaba "por una fuerte inversión en activos inmobiliarios y una escasa acumulación en activos intagibles y tecnológicos de la información y la comunicación, que son claves para las mejoras de la productividad".

La hostelería es uno de los sectores donde más mejora la productividad / Eduardo Parra - Europa Press

La situación cambia tras la pandemia. "A partir de 2021, España avanza en un cambio en el patrón de crecimiento que pasa a basarse en la eficiencia con la que son empleados los factores productivos a la vez que se mantiene una fuerte creación de empleo. Entre 2021 y 2024 la mejora de la productividad explica el 33 % del crecimiento del PIB y la intensa creación de empleo -que aumenta un 11,7 % respecto al de 2020- aporta un 60 % al crecimiento", concluye el informe, que añade que "a pesar de que seguimos por debajo de la media europea en PIB per cápita, ahora crecemos más gracias a las mejoras en eficiencia productiva".

Sectores

Al margen de los territorios, Fundación BBVA e Ivie se detienen a analizar cuál fue la evolución de las principales ramas de actividad. La mayor parte de los sectores y empresas mejoran su productividad desde la pandemia, especialmente la fabricación de material de transporte (casi el 20 %), hostelería (13,3 %), industrias extractivas (8,7 %), fabricación de maquinaria y equipo (8,4 %), transporte (7,8 %) y fabricación de productos de caucho, plástico y otros productos minerales no metálicos (6,7 %).

También se observa una "mejora significativa" en las actividades profesionales o las financieras, mientras que el comercio, el sector sanitario y de servicios sociales, el educativo o el de la construcción no muestra avances relevantes de productividad. Con retrocesos aparecen energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, con una caída cercana al 20 %, y, ambas con un descenso del 5 %, madera, corcho, papel y artes gráficas y metalurgia y fabricación de productos metálicos.