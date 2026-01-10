La llegada de las empresas de la gigafactoría agota el alquiler en la zona norte de Valencia

El desembarco de empresas vinculadas a la gigafactoría de Volkswagen ha agotado las opciones de pisos de alquiler por temporada en la zona norte de Valencia, según confirman las inmobiliarias. Los proveedores de PowerCo y empresas de recursos humanos o logística se han lanzado a buscar urgentemente habitaciones de hotel disponibles ante la llegada inminente de 700 ingenieros asiáticos y cientos de trabajadores. Las promotoras también se han lanzado a construir viviendas, pero no van a llegar a tiempo para cubrir las necesidades de los trabajadores encargados del montaje de la gigafactoría.

Solo para el montaje de las salas blancas (el corazón tecnológico de la gigafactoría) está prevista la llegada de mil trabajadores vinculados a la empresa de Corea del Sur K-Ensol. Los primeros 120 ingenieros, que son de origen coreano, están aterrizando este mes de enero y ya cuentan con permisos de trabajo. A este millar de trabajadores hay que sumar los operarios que se van a encargar del equipamiento de la gigafactoría como un horno de cien metros de largo.

Juanjo Álvarez, director de la oficina Valencia Norte y Alquileres de OC Habitat, confirmó ayer las dificultades para encontrar viviendas libres en la zona de Sagunt y los municipios hasta Castellón. "La situación ha llegado a tal extremo que incluso se ha barajado la posibilidad de habilitar un hotel con 300 habitaciones en Benicàssim que durante el invierno está cerrado", aseguró.

Dos años

Los proveedores de PowerCo han comunicado que necesitan el alojamiento hasta enero de 2028, aunque el grueso de trabajadores va a permanecer en Valencia entre el próximo mes de abril y abril de 2027. Álvarez insiste en que no hay vivienda disponible. "Hemos estado mirando un edificio de 85 viviendas recién construido para alquiler y no hay nada libre. Casi ninguna inmobiliaria de la zona tenemos disponibilidad", lamentó. El coste de alquilar un piso de dos habitaciones está por encima de los 1.200 euros, valores medios desconocidos hasta ahora para Sagunt.

Trabajos finales de la construcción de la gigafactoría de celdas de PowerCo. / Daniel Tortajada

El directivo de OC Habitat explicó que además de los proveedores directos de PowerCo se están instalando en Sagunt empresas de recursos humanos y de logística para dar servicio a la planta y a la industria auxiliar. "Hay una empresa de recursos humanos de Chipre que recluta trabajadores del este de Europa (Polonia, Rusia y Ucrania) para dar servicio a PowerCo y a los proveedores que busca viviendas. También están viniendo directivos de empresas alemanas de logística", apuntó. A estos trabajadores se van a sumar los operarios que levantarán la megaplanta fotovoltaica, que va a generar el 30 % de la energía de la gigafactoría.

Alquiler temporal

El problema es que las viviendas no se pueden poner de inmediato en alquiler temporal, que es lo que se necesita ahora, porque tienen que estar en el registro de la Administración. "Para que los propietarios puedan ponerlas en alquiler hay que registrarlas y eso no es un trámite sencillo. No se pueden hacer contratos de menos de un año si el propietario no está registrado. Es un contratiempo porque hay pisos vacíos, pero no se pueden alquilar", advirtió el director de Alquiler de OC Habitat.

De forma paralela, según revela el último informe del Observatorio de la Vivienda de la Politècnica, se ha disparado la actividad promotora en Sagunt. Ahora mismo hay en marcha once promociones de viviendas (casi el triple que hace un año), pero las viviendas no estarán listas hasta dentro de un año y medio.

Trabajos en el interior de la planta de PowerCo en Sagunt. / Daniel Tortajada

Primer contingente

Ante esta situación de escasez de inmuebles, los proveedores se han puesto en contacto con los hoteles que están en un radio de 50 kilómetros de Parc Sagunt. La petición que están recibiendo los hoteles es que hay que alojar a entre "500 y 700" trabajadores asiáticos. En noviembre llegaron los primeros 25 ingenieros coreanos de la empresa K-Ensol.