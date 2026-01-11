Juan Carlos Moragues : "El modelo de financiación del Gobierno no respeta la solidaridad e igualdad en España"

Muy crítico con la reforma del modelo de financiación autonómica que ha propuesto se muestra Juan Carlos Moragues, exconseller de Hacienda de la Generalitat del PP entre 2012 y 2015. El economista e inspector de Hacienda rechaza "las formas y el fondo" del modelo anunciado por la ministra del ramo, María Jesús Montero. En su opinión, "la escenificación del acuerdo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, rompe el principio de multilateralidad y se salta las normas del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde participan todas las autonomías españolas".

Moragues lamenta que no se respeten los "principios de igualdad y solidaridad" para equilibrar las diferencias entre territorios. En ese sentido, advierte que "no se puede cometer el mismo error de 2009, cuando el tripartido de Rodríguez-Zapatero repartió el pastel para beneficiar a Cataluña".

Fondo de nivelación

Respecto a la compensación de las arcas del Estado que recibirá la Comunitat Valenciana a partir de 2027, casi 3.670 millones de euros, Moragues, al igual que el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, afea la falta de un fondo de nivelación, una cuestión que podría resolverse tras conocer la liquidación de las cuentas del Estado correspondientes al ejercicio de 2025. Y señala que se olvida de la dependencia y de asumir el gasto sanitario de los desplazados. Según Moragues, el reparto de los fondos de compensación del sistema "es la clave de la reforma del modelo" más allá del incremento de los recursos tributarios gracias al mayor peso del IRPF y del IVA para la autonomías.