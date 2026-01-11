El PSPV reclama al Consell que explique el "pelotazo millonario" en las concesiones sanitarias por la covid

El portavoz de Sanidad del Grupo Socialista de las Corts Valencianes, Rafa Simó, ha denunciado “el pelotazo millonario que las concesiones sanitarias dieron en 2025 gracias a las liquidaciones anuales que el Gobierno de Mazón les aprobó sin esperar al dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana y en contra del criterio de la Viceintervención General de Asistencia Sanitaria, tal como revela la Sindicatura de Comptes en su informe de fiscalización sobre el ejercicio de 2024” y del que ha dado cuenta Levante-EMV, el primer año completo de gestión del PP y Vox en la Generalitat. “Estamos ante una actuación irregular y un escándalo que no vamos a dejar pasar”, ha aseverado Rafa Simó.

Según explica el PSPV a través de un comunicado, Simó ha solicitado la comparecencia urgente del conseller de Sanidad, Marciano Gómez, para que aclare esta operación en la que, “aprovechando el efecto de la covid, se han regalado decenas de millones a las empresas que han gestionado la sanidad de los valencianos como un negocio”. Además, el diputado solicitará la copia íntegra del expediente y los documentos de la Intervención de la Generalitat sobre las liquidaciones anuales de las concesiones de Elx-Crevillent, Horta-Manises, Dénia, Torrevieja y la Ribera, que han supuesto “un traje a medida” en favor de las empresas a las que el Consell del PP privatizó la sanidad de los valencianos y valencianas.

Además, Simó ha censurado “el cinismo del entonces presidente, Carlos Mazón, y del conseller de Sanidad, Marciano Gómez, que han tenido la cara de sacar pecho en las Corts por haber firmado las liquidaciones pendientes hasta 2022 sin decir que habían premiado a las concesionarias con un sobreprecio escandaloso, y por eso son las únicas liquidaciones que las empresas no han recurrido”.

Liquidaciones anuales

El diputado explica que, tal como desvela la Sindicatura, el Consell de Mazón “ha firmado unas liquidaciones anuales que incorporan una cuantía del coste de la atención sanitaria por habitante, la llamada cápita, que está muy hinchada por efecto del extraordinario gasto sanitario generado para hacer frente a la Covid en 2020 y 2021”. Y es que, a raíz de un informe de 2012 del Consell Jurídic, la actualización anual de esa cápita (que es lo que se paga a las concesionarias en los departamentos privatizados) pasó a realizarse, no aplicándole el incremento del presupuesto de Sanidad de cada año, tal como establecen los pliegos, sino en función del aumento real del gasto sanitario.

El problema surge a raíz de la covid, que dispara el gasto en 2020 y en 2021. Sin embargo, tal como señala la Intervención, esta era una circunstancia excepcional que, de asumirla, tendría impacto en ejercicios futuros y en las prórrogas de las concesiones, lo que supondría un “enriquecimiento injusto” de estas empresas a costa de la Administración, es decir, del erario público y de todos los valencianos. Por eso, instaba a trasladar la situación al Consell Jurídic Consultiu y esperar a que este se pronunciara.

Incrementos extraordinarios

La Intervención era partidaria de modular estas cantidades para ajustar el efecto de los incrementos extraordinarios del gasto por el efecto de la Covid, advirtiendo que, si no se procede de esta forma y luego el CJC se inclina por corregir la cápita, obligaría a un procedimiento muy complejo para la propia Administración. El Consell, sin embargo, no esperó al CJC para firmar las liquidaciones, que resultaron muy favorables para las empresas. En opinión del diputado socialista, el conseller de Sanidad actúa como “un agente comercial de las empresas privadas”, a las que, por otro lado, “ha regado casi triplicando el coste de la privatización de operaciones al pasar de 22 millones presupuestados a 56 millones tras cuatro modificaciones al alza”.

Simó insiste en que, con estos hechos, se evidencia una vez más “el compadreo del Consell del PP con la sanidad privada”, hasta el punto de que “han tenido la cara de sacar pecho en las Corts por haber firmado las liquidaciones pendientes y ahora lo que vemos que es que lo que han firmado son pelotazos pendientes”.