La solidaridad tras la dana: intensa, breve y valenciana

La dana que devastó la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024 despertó un elevado sentimiento solidario en toda España ante la magnitud del desastre. Aquella ola fue muy intensa, es cierto, pero de breve duración y provino fundamentalmente de territorios próximos al epicentro de la tragedia. Así consta en un informe elaborado por CaixaBank Research, en colaboración con la Universidad Pompeu Fabra, y titulado "La respuesta solidaria tras la dana de Valencia".

El documento inicia su exposición recordando los estragos que la riada provocó aquel día en viviendas, empresas, infraestructuras y negocios de comarcas como l'Horta Sud, Requena-Utiel y la Ribera. También y sobre todo, los 230 muertos. Y, desde luego, la movilización de miles de empleados públicos y de ciudadanos y asociaciones privadas de todo tipo que echaron una mano para achicar agua, retirar barro y avituallar a los afectados y a los voluntarios.

Pasado el tiempo y más allá del impacto económico analizado a partir del seguimiento del consumo en la zona damnificada, CaixaBank Research se ha centrado en tratar de comprender "la reacción solidaria de los ciudadanos a una emergencia de esa magnitud a partir de sus aportaciones monetarias". En concreto, "hemos estudiado el cambio en el volumen agregado y en el número de donativos que se realizaron tras la dana a través de la operativa" de esta entidad financiera con sede social en València.

Recaudación

Para realizar su análisis, el servicio de estudios de CaixaBank diferenció la variación en recaudación a onegés cuya actividad se concentra en el territorio español de aquellas que operan fuera del país, debido a que las primeras podían movilizar recursos 'in situ' de forma más expeditiva gracias a su mayor envergadura y conocimiento por parte de la ciudadanía y a que fueron las que más rápidamente tuvieron la capacidad de activar campañas de captación de donativos. También comparó la reación de los donantes en función de la distancia de su lugar de residencia respecto al epicentro de las inundaciones.

Voluntarios en Paiporta traen materiales para quitar el barro en los primeros días tras la dana / AXEL ALVAREZ

La primera conclusión del estudio es que los españoles "reaccionaron de manera muy solidaria a la catástrofe", dado que la recaudación de las entidades benéficas aumentó en un 18 % interanual en noviembre, comparado con el 4,4 % de los meses anteriores. En los 30 días posteriores a la dana del 29 de octubre, las organizaciones no gubernamentales que operan en España registraron un incremento del 45 %, un porcentaje muy superior al 7 % que tuvieron entre enero y octubre de 2024. Por contra, las onegés que trabajan en el ámbito internacional experimentaron en noviembre un descenso del 1,4 % en las donaciones recibidas, cuando venían de una subida del 3,4 % entre enero y octubre, de lo que se deduce que una parte de la solidaridad de los españoles con los extranjeros se canalizó hacia los afectados por la dana.

Dilución

No obstante, "el pico de solidaridad observado en noviembre parece diluirse con rapidez. En diciembre, la recaudación de donativos para causas locales aumentó incluso menos que en el período de enero a octubre, indicando que el incremento de la recaudación que normalmente observamos el último mes del año posiblemente se anticipó a noviembre para dar apoyo a los damnificados por la dana". Este fenómeno, concluye el informe, "sugiere que la respuesta solidaria ante una emergencia es intensa pero breve".

CaixaBank Research se detiene también en analizar la influencia de la proximidad geográfica a un desastre. La principal conclusión es que las personas cuya residencia se hallaba a una menor distancia de las áreas inundadas "incrementaron más sus aportaciones que aquellas que residían más lejos (excluyendo las áreas muy cercanas, seguramente ellas mismas afectadas por la catástrofe, aunque en menor medida)".

100 kilómetros

Así las cosas, los residentes en lugares situados entre 100 y 200 kilómetros de la zona cero, en su mayoría dentro de la Comunitat Valenciana, "aportaron un 83 % más a causas locales que en el mes de noviembre del año anterior y redujeron en un 4,6 % interanual sus donativos a onegés que operan mayoritariamente en el extranjero". El aumento "fue significativo, pero menor" en las áreas a más de 300 kilómetros de distancia, con incrementos de entre el 40 % y el 50%. Este resultado "muestra cómo el altruismo o la empatía de las personas puede resultar mayor hacia las comunidades más cercanas al desastre, un fenómeno conocido en la literatura económica como particularismo o moral comunal".

Por último, el informe constata que los donantes esporádicos fueron los que más reaccionaron a la catástrofe de la dana, con un aumento de donativos a causas locales superior al 250 % en noviembre de 2024. Los donantes regulares (aquellos que donan tres o más veces al año) también incrementaron sus aportaciones, aunque en menor medida (27%). La razón "más probable es que sus contribuciones ya eran más elevadas, representando el 55% del incremento de la recaudación a causas locales (frente al 45% de los esporádicos)".