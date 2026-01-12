La C. Valenciana tiene cerca de 90.000 viviendas en manos de grandes propietarios

La Comunitat Valenciana tiene cerca de 90.000 viviendas en manos de grandes propietarios, según el último informe de la asociación Provivienda. El estudio subraya que un 10 % de los pisos en el mercado inmobiliario valenciano (en venta o alquiler) pertenece a personas que acumulan más de diez inmuebles. Provivienda (asociación que trabaja para garantizar el derecho a un hogar) ha analizado la presencia en el mercado de los grandes tenedores, que son las personas físicas o jurídicas que acumulan más de diez inmuebles de uso residencial, y ha comprobado que han aumentado con fuerza.

La situación en la Comunitat Valenciana revela un escenario complicado para que las administraciones públicas puedan intervenir en un control de acceso a estos hogares de manera asequible. De hecho, en base a los datos recabados por Provivienda, la Administración solo controla el 2,49 % del parque de pisos disponibles, por lo que las opciones de conseguir una vivienda social con un precio bajo son muy reducidas.

El mercado inmobiliario de la Comunitat Valenciana, según datos del catastro extraídos por Provivienda, tiene 926.570. De este volumen, 89.777 pisos en alquiler o en venta están en manos de grandes tenedores. El informe no precisa el número de grandes tenedores por autonomías al considerar que es un dato que genera distorsiones porque, por ejemplo, no se contabilizan a los que solo tienen tres de sus diez o más viviendas en una determinada autonomía.

Acumulación de pisos

Los responsables del análisis apuntan que entre 2006 y 2024 (tras el colapso de la burbuja inmobiliaria) ha crecido el número de grandes tenedores. En el caso de la Comunitat Valenciana, el número de propietarios de tres o más viviendas ha aumentado un 10,9 %. "Este patrón refleja acumulación patrimonial y expansión del rentismo popular (hogares que añaden terceras viviendas para uso predominantemente especulativo), proceso que se acelera entre 2014 y 2025" por los tipos de interés bajos y la búsqueda de una mayor rentabilidad con los alquileres. Este aumento de acumulación de inmuebles se ha consolidado tras la pandemia.

Profesionalización del mercado

"El fenómeno revela una progresiva profesionalización y concentración del mercado residencial, que puede tensionar precios y reducir la función social de la vivienda. El incremento sostenido de estos tenedores contrasta con la escasa expansión de parque público, lo que agrava el acceso a las viviendas. Esta tendencia apunta a un modelo cada vez más orientado a la inversión y menos a la garantía al derecho a la vivienda", advierte los responsables del estudio.

La asociación incide en que en los últimos años la mercantilización de la vivienda ha provocado un "aumento sostenido de los precios, tanto en compra como en alquiler, dando como resultado un esfuerzo económico excesivo para jóvenes, familias con rentas medias y bajas, y colectivos vulnerables". Los autores del análisis lamentan que estos colectivos "ven cómo la vivienda se convierte en el principal factor de desigualdad y exclusión social". "Del mismo modo, el parque público y social de vivienda, que en otros países europeos actúa como amortiguador de las desigualdades, en España sigue siendo residual y claramente insuficiente", añaden.

Parque público

El estudio subraya que el mercado está dominado por pequeños y medianos propietarios, con presencia creciente de grandes tenedores en área críticas y "un parque público claramente insuficiente. Esta estructura explica la dificultad para garantizar el acceso asequible y la necesidad de reforzar la vivienda social y asequible".

El diagnóstico de Provivienda coincide con el de la Cátedra del Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València (UPV). El Informe del cuarto trimestre de 2025 del Observatorio confirma que València ha entrado en "una emergencia habitacional estructural". La cronificación del problema de acceso a la vivienda es el resultado de "más de diez años de decisiones erróneas, inacción prolongada y, especialmente, de la sustitución del análisis técnico por un relato político desconectado de la realidad", según advierten los responsables del Observatorio.

Encarecimiento

Desde 2016, y con especial intensidad desde 2019, los datos "han sido claros, públicos y reiterados", subraya el Observatorio. Encarecimiento sostenido, desaparición de vivienda protegida efectiva, contracción de la oferta y aumento del esfuerzo de los hogares.“No estamos ante una crisis inesperada”, afirma Cos-Gayón, “es el resultado directo de haber ignorado durante años un diagnóstico perfectamente conocido”.