La Comunitat Valenciana se cuela entre la diez regiones de Europa con más reservas de pisos turísticos

La Comunitat Valenciana, en plena ola de regulación del sector de viviendas para turistas en toda España, se cuela entre las diez regiones de Europa con mayor número de reservas de corta distancia de pisos turísticos en territorios de la Unión Europea (UE). Así lo constata un informe de la oficina estadística Eurostat, donde se indica que el número de pernoctaciones del conjunto de la UE a través de las plataformas Airbnb, Booking.com, Expedia Group y Tripadvisor alcanzaron las 398 millones en verano de 2025, un 28,2% más en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En concreto, el mayor incremento mensual se registró en julio, con un alza del 10% interanual, mientras que agosto y septiembre registraron una tasa de crecimiento del 8% cada uno. Por regiones, las más populares fueron Andalucía, con 13,3 millones de noches, seguido de Jadranska Hrvatska en Croacia e Île (Francia), con 9,6 y 9 millones de pernoctaciones, respectivamente. España y Francia encabezan la lista de las veinte regiones turísticas más populares de la UE, cada uno de ellos con 6 destinos destacados, que en el caso español son, además de Andalucía, Cataluña (7,3 millones de reservas); la Comunitat Valenciana (7 millones); Canarias (5,9 millones); Baleares (3,9 millones) y Madrid (3,6 millones).

En total, en el segundo trimestre de 2025 se reservaron 13,3 millones de noches en Andalucía, región a la que siguió la costa adriática croata (con 9,6 millones de reservas) y la región parisina de Ile (con 9 millones).

Gráfico de reservas 'online'. Fuente: Eurostat. Abril-junio 2025 / Levante-EMV

Moratorias

En el caso de la capital del Túria, el Ayuntamiento de València ha decidido flexibilizar la moratoria y publicar el censo de viviendas turísticas legales. La última modificación de la moratoria de apartamentos turísticos ha permitido la aprobación de cuatro nuevas licencias y ha provocado indignación entre los diferentes partidos políticos. A finales de 2025, la Comunitat Valenciana tenía más de 100.000 viviendas turísticas (VUT) registradas oficialmente, aunque este número fluctuaba por altas y bajas, con cifras rondando las 94.000-95.000 en verano de 2025 tras algunas bajas, y una provincia, Valencia, con más de 15.000. La Generalitat retiró algo más de 18.300 viviendas turísticas del Registro durante 2025 y tramita cerca de 14.500 bajas más

Límites en ciudades

En ciudades como Sevilla, Málaga, Granada, Cádiz o Córdoba, según informa Europa Press, hay un encendido debate sobre la necesidad de regular y limitar las viviendas turísticas. Cada Ayuntamiento está tomando medidas, pero la Junta de Andalucía está revisando la situación de altas administrativas para hacer una primera purga. Desde 2024 hasta el tercer trimestre del año pasado se habían cancelado casi 10.300 viviendas de uso turístico (VUT) tras las medidas de control, regulación y ordenación impulsadas por la administración autonómica en coordinación con los ayuntamientos andaluces.