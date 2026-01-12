Desesperación: Una promoción de 156 viviendas en València recibe 500 peticiones de compra

Es tal la desesperación por obtener una vivienda que una promción que acaba de salir al mercado recibe el triple de demandas de compra respecto a la oferta. La promotora AEDAS Homes ha lanzado un nuevo proyecto en la ciudad de València, Vera, que tiene 156 vivendas y acogerá zonas comunes de más de 3.000 metros cuadrados en la zona noroeste de la urbe, según informa en un comunicado en el que Cristina Andrés, gerente de promociones de Aedas Homes en Valencia y responsable de esta iniciativa, recuerda que la misma se ubicará en Nou Benicalap, "una zona consolidada gracias a la Ronda Norte y que se encuentra a poco más de un kilómetro del futuro Nuevo Mestalla”. Ya contabiliza 500 interesados.

La promoción Vera, diseñada por el estudio de arquitectura Arqueha, estará integrada por un total de 156 viviendas -incluidos áticos- de 1, 2 y 3 dormitorios con garaje y trastero en su primera fase (85 unidades), que ya está a la venta. Complementando esta oferta, el residencial disfrutará de completas zonas comunes de más de 3.000 metros cuadrados que incluyen piscina al aire libre, gimnasio, sala polivalente, jardines, aparcamiento para bicicletas o espacio para taquillas inteligentes, entre otras dotaciones y comodidades.

Sostenibilidad

Cristina Andrés destaca "el mix de producto, que cuenta también con 2 dormitorios+ (es decir, una estancia extra más pequeña para despacho, sala de juegos, etc.); el carácter sostenible de Vera, que contará con calificación energética doble A gracias a incorporar medidas como la aerotermia o la creación de inmuebles pasantes o con doble orientación; y la posibilidad de personalización de las viviendas con distintas opciones de distribución, como la cocina integrada en el salón o elegir entre plato de ducha o bañera".

Salón con cocina de las futuras viviendas de la promoción Vera / Levante-EMV

La gerente de Aedas añade que el proyecto "está atrayendo ya a todo tipo de público, pero principalmente a ‘singles’, parejas jóvenes, familias en crecimiento e inversores, que buscan una vivienda para destinarla al mercado del alquiler. Por el momento, los interesados se cuentan ya por más de 500, e incluso estamos recibiendo a un cliente internacional a alza”.

Residencial

Vera se encuentra en pleno barrio de Nou Benicalap, un área residencial "totalmente consolidada con todos los servicios que limita al norte con el municipio de Burjasot y al sur con los barrios de La Zaidía y Campanar. Esta excelente ubicación se constata también a nivel de comunicaciones en coche y transporte público. Los residentes de Vera tendrán acceso inmediato tanto a la Ronda Norte, que conecta con las principales arterias de València, como a la avenida de Corts Valencianes. En transporte público, el distrito cuenta con parada de diferentes líneas, tanto de metro como de tranvía, así como numerosas paradas de autobús.