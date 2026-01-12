Iberdrola celebra su 125 aniversario con un concierto en el Roig Arena

La compañía energética Iberdrola va a celebrar su 125 aniversario con el foco puesto en Valencia, uno de sus lugares de origen. La empresa ha programado un concierto en el Roig Arena, del que todavía no anunciado los artististas, un foro para poner en valor su efecto tractor de su actividad y la iluminación especial del Miquelet, que cumple seis siglos.

Iberdrola ha presentado hoy un extenso programa para celebrar sus 125 años con el conjunto de la sociedad. Bajo el lema 125 años luz, que evoca la transformación de la compañía a lo largo de su historia y también sus perspectivas de futuro, la empresa desplegará por toda España una intensa actividad estos doce meses, que incluye exposiciones de tecnología y arte, festivales de música, eventos sociales e iluminaciones de edificios singulares para celebrar con sus empleados, clientes, accionistas y el público en general una trayectoria marcada por el compromiso con las personas y su contribución al desarrollo y el progreso a través de la electrificación.

Desde su fundación como Hidroeléctrica Ibérica en Bilbao el 19 de julio de 1901, Iberdrola ha recorrido un largo camino hasta convertirse en la primera eléctrica europea por capitalización bursátil y una de las dos mayores del mundo. En los últimos 25 años, su crecimiento y su expansión internacional la han consolidado como un Grupo global que da servicio a 100 millones de personas e impulsa la internacionalización de cientos de empresas españolas. Hoy, sus inversiones y compras sostienen 120.000 empleos en España y más de medio millón en todo el mundo.

Programa por toda la geografía española

Dentro del amplio calendario de iniciativas previstas para celebrar el 125 aniversario, el Museo de Bellas Artes de Bilbao acogerá, a partir de abril y coincidiendo con su reapertura tras las obras de ampliación, una muestra con obras de la colección Iberdrola ligadas a su evolución en el tiempo, con un paseo por la historia de la compañía en imágenes.

El gran acto institucional para conmemorar el nacimiento de la empresa tendrá lugar en junio, en Torre Iberdrola (Bilbao), donde se presentará el libro del 125 aniversario, en una jornada que contará con la participación de la Orquesta Sinfónica y la Sociedad Coral de Bilbao. Además, se ofrecerá un espectáculo de luces y actuaciones musicales abierto al público, con la participación de artistas de prestigio nacional e internacional.

La música tendrá un papel protagonista en otros dos grandes festivales que se celebrarán en el espacio Iberdrola Music, en Madrid, en junio, con las actuaciones de Lenny Kravitz, Manuel Carrasco y Ana Mena, entre otros; y en el Roig Arena, en Valencia, en noviembre, cuyo cartel se anunciará próximamente. Con la compra de las entradas, que se pondrán a la venta en breve, se contribuirá a proyectos sociales.

El Roig Arena será también sede de un foro que abordará el impacto social y el efecto tractor de la actividad de Iberdrola en todo el mundo, a lo largo de estos 125 años, con mesas de diálogo y ponencias de expertos internacionales.

En línea con el espíritu abierto y participativo de las actividades organizadas por la compañía para celebrar sus 125 años luz, Iberdrola pondrá a disposición del público una muestra interactiva sobre la evolución de la tecnología eléctrica, con objetos históricos, maquetas, vídeos, fotografías, realidad virtual, pantallas 360º y juegos familiares que acercarán la energía a todas las edades. La exposición tendrá lugar en el espacio CentroCentro, en Madrid, entre septiembre y octubre.

Además, se iluminará cada mes de 2026 un edificio emblemático en distintos puntos del país mediante tecnología de vanguardia y sostenible para poner en valor el valioso patrimonio artístico y cultural de España. El primero de ellos será la Capilla Real del Palacio Real (Madrid), seguido del Miquelet, coincidiendo con el 600 aniversario de su construcción, para terminar el año con el alumbrado del teatro y anfiteatro Mérida (Extremadura) y la catedral de Bilbao.

Información al alcance de todos