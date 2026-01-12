Reforma del Gobierno
El nuevo modelo de financiación aporta un 32% de recursos superiores al déficit de la Comunitat Valenciana
La cesión de 3.669 millones más del Gobierno a partir de 2027 supera con creces la insuficiencia financiera que registró la C. Valenciana en 2024, que supone un 1,68% del PIB regional
La asignación de recursos económicos por parte del Estado a las autonomías contemplada en el nuevo modelo de financiación, que anunció la vicepresidenta del gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este pasado viernes, garantiza que la Comunitat Valenciana recibiría, en el año 2027, un total de 3.669 millones de euros más que con el actual sistema. Esa cantidad es un 32% superior al déficit que registraba este territorio en 2024 –cuyas cuentas se cerraron con cifras negativas de 2.495 millones (aquí no se cuentan el gasto de la dana estimado en 287 millones)–, así como un 9,5% por encima de la desviación del balance del Consell de 2023, cuando el déficit era mucho mayor y se elevaba a 3.321 millones.
En la propuesta de financiación del Gobierno central -pendiente del visto bueno del Congreso y que este miércoles se analizará en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)- no tiene en cuenta la deuda histórica de la Comunitat Valenciana. Con todo, la aprobación de esta iniciativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez a través de una nueva ley orgánica reduciría notablemente los problemas financieros de las arcas públicas valencianas.
La Comunitat arrastra una infrafinanciación de 1.300 millones anuales y una deuda acumulada que superaba los 60.000 millones de euros, con cifras específicas que rondan los 60.696 millones (tercer trimestre de 2025). Esa cantidad representa aproximadamente una deuda per cápita cercana a los 11.102 €/habitante a fecha de junio de 2025, según constatan los datos de la Generalitat y Banco de España.
La asignación que contempla el nuevo sistema de financiación autonómica es por tanto una cifra significativamente mayor que el déficit final de la Comunitat Valenciana al cierre de estos últimos ejercicios . Según cálculos homogeneizados de la Dirección General de Financiación de la Generalitat a partir de los datos publicados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el déficit acumulado hasta junio de 2025 se situó en 958,8 millones de euros, equivalente al 0,61% del PIB regional, frente a los 1.645,9 millones de euros de 2024 (1,13% del PIB).
Recorte del déficit
La Generalitat Valenciana ha logrado reducir en 687 millones de euros su déficit en el primer semestre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior. La bajada, según fuentes de la administración autonómica, "responde a las medidas de control y eficiencia del gasto implementadas por el Consell y al buen desempeño de los ingresos, en particular por tributos propios". Incluyendo el gasto extraordinario de la dana que ascendió a 660 millones de euros, el déficit de la Generalitat en el primer semestre sería de 1.618,8 millones, un 1,04% del PIB. En todo caso, la cifra refleja una mejora notable respecto a 2024.
El descenso se explica, por una parte, por el incremento de los ingresos, impulsado por la buena marcha de la economía y el positivo comportamiento de los impuestos propios. En este sentido, cabe recordar que la recaudación por tributos propios y cedidos se ha incrementado 21 % hasta el tercer trimestre de 2025, en comparación con idéntico período de tiempo del año anterior.
Patronal y sindicatos respaldan al Consell al pedir un fondo de nivelación
Los sindicatos mayoritarios de la Comunitat Valenciana, CC OO-PV y UGT-PV, así como la patronal CEV se han mostrado prudentes ante la propuesta del Gobierno central para el nuevo sistema de financiación autonómica. Ahora bien, sí tienen claro que es necesario poner en marcha un fondo de nivelación -tal como también reclama el Consell que preside Juanfran Pérez Llorca- hasta que entre en vigor. Los agentes sociales, a diferencia del conjunto de fuerzas políticas representadas en las Corts Valencianes, hacen gala de su unidad en estas reivindicaciones. Y así lo vienen expresando desde hace años a través de la 'Plataforma per un Finançamet Just'. Esta asociación ha organizado importantes manifestaciones unitarias en las capitales valencianas desde hace un lustro reclamando un cambio en el modelo de financiación autonómica por considerar injusto el actual. En ese sentido, piden una financiación per cápita equitativa. El presidente de la CEV, Vicente Lafuente, resalta que "afortunadamente hay una propuesta encima de la mesa, porque hasta ahora no teníamos absolutamente nada". Y exige el fondo de nivelación por lo menos hasta 2027. La secretaria general de CCOO PV, Ana García, sostiene que es complicado realizar una valoración sin tener por escrito los detalles del modelo y piensa que "se puede cometer el error de ir parcela a parcela y acabar sin un modelo global de financiación, que es lo que necesitamos todas las comunidades". Además, reclama medidas contra el 'dumping' fiscal para que no se generen "agravios" nuevos. El secretario general de UGT PV, Tino Calero, también considera que hay que ser "prudentes y rigurosos" hasta conocer la propuesta concreta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Calero pone el foco en que los valencianos arrastran una "mochila de 12.000 millones de euros" y que necesita un fondo de nivelación que permita afrontar ese déficit de financiación sin seguir generando deuda, así como la condonación.
