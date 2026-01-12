El nuevo modelo de financiación aporta un 32% de recursos superiores al déficit de la Comunitat Valenciana

La asignación de recursos económicos por parte del Estado a las autonomías contemplada en el nuevo modelo de financiación, que anunció la vicepresidenta del gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este pasado viernes, garantiza que la Comunitat Valenciana recibiría, en el año 2027, un total de 3.669 millones de euros más que con el actual sistema. Esa cantidad es un 32% superior al déficit que registraba este territorio en 2024 –cuyas cuentas se cerraron con cifras negativas de 2.495 millones (aquí no se cuentan el gasto de la dana estimado en 287 millones)–, así como un 9,5% por encima de la desviación del balance del Consell de 2023, cuando el déficit era mucho mayor y se elevaba a 3.321 millones.

En la propuesta de financiación del Gobierno central -pendiente del visto bueno del Congreso y que este miércoles se analizará en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)- no tiene en cuenta la deuda histórica de la Comunitat Valenciana. Con todo, la aprobación de esta iniciativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez a través de una nueva ley orgánica reduciría notablemente los problemas financieros de las arcas públicas valencianas.

La Comunitat arrastra una infrafinanciación de 1.300 millones anuales y una deuda acumulada que superaba los 60.000 millones de euros, con cifras específicas que rondan los 60.696 millones (tercer trimestre de 2025). Esa cantidad representa aproximadamente una deuda per cápita cercana a los 11.102 €/habitante a fecha de junio de 2025, según constatan los datos de la Generalitat y Banco de España.

La asignación que contempla el nuevo sistema de financiación autonómica es por tanto una cifra significativamente mayor que el déficit final de la Comunitat Valenciana al cierre de estos últimos ejercicios . Según cálculos homogeneizados de la Dirección General de Financiación de la Generalitat a partir de los datos publicados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el déficit acumulado hasta junio de 2025 se situó en 958,8 millones de euros, equivalente al 0,61% del PIB regional, frente a los 1.645,9 millones de euros de 2024 (1,13% del PIB).

Recorte del déficit

La Generalitat Valenciana ha logrado reducir en 687 millones de euros su déficit en el primer semestre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior. La bajada, según fuentes de la administración autonómica, "responde a las medidas de control y eficiencia del gasto implementadas por el Consell y al buen desempeño de los ingresos, en particular por tributos propios". Incluyendo el gasto extraordinario de la dana que ascendió a 660 millones de euros, el déficit de la Generalitat en el primer semestre sería de 1.618,8 millones, un 1,04% del PIB. En todo caso, la cifra refleja una mejora notable respecto a 2024.

El descenso se explica, por una parte, por el incremento de los ingresos, impulsado por la buena marcha de la economía y el positivo comportamiento de los impuestos propios. En este sentido, cabe recordar que la recaudación por tributos propios y cedidos se ha incrementado 21 % hasta el tercer trimestre de 2025, en comparación con idéntico período de tiempo del año anterior.