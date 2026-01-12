Las grandes navieras mantienen sus rutas entre el puerto de València y Venezuela

Los principales puertos de mercancías de Venezuela (Puerto Cabello, La Guaira y Maracaibo, entre otros) continúan operativos y los servicios internacionales de las navieras portacontenedores se desarrollan con normalidad en sus rutas con grandes recintos interoceánicos de Europa, como Valenciaport. Tras la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, que culminó recientemente con la captura del presidente Nicolás Maduro, algunas compañías marítimas como Maersk y Hapag-Lloyd sí han mostrado sus alertas en las operaciones de carga y descarga con el citado país caribeño por razones de seguridad.

MSC, CMA CGM y Cosco tienen una fuerte presencia en aquel país sudamericano. Con todo, las exportaciones del puerto de València hacia Venezuela no son elevadas. Destacan productos como cerámica, grifería, tintes, motores y piezas de automóviles, con un incremento reciente en las operaciones comerciales en 2025, superando los 25 millones de euros en ventas valencianas al país sudamericano. Las empresas valencianas realizaron casi 4.000 operaciones comerciales con Venezuela en 2025.

La multinacional francesa CMA CGM ha informado que sus operaciones en Venezuela "se mantienen sin afectaciones, pese a los recientes acontecimientos en el país". Los puertos venezolanos continúan operativos y los servicios de la compañía se desarrollan con normalidad. Esta compañía marítima ha conformado que los contenedores descargados en los recintos portuarios venezolanos están siendo manejados según lo previsto, mientras que los cargamentos actualmente en tránsito marítimo se entregarán "sin interrupciones". Asimismo, CMA CGM explica que no existe impacto en la distribución de mercancías a los consignatarios dentro del territorio venezolano.

Impacto en el sector de portacontenedores

Según datos de la consultora Linerlytica y del analista Lars Jensen, CEO de Vespucci Maritime, los dos principales puertos venezolanos de contenedores, La Guaira y Puerto Cabello, operan juntos alrededor de 1,2 millones de TEU (unidad de contenedor de veinte pies o 6,1 metros de longitud). En su opinión, si “hipotéticamente el comercio se detuviera, algo que no ocurrirá, no habría impacto alguno en la oferta y la demanda globales, dado que no hay 'hubs' de transbordo implicados y las principales rutas de navegación de portacontenedores no pasan por el territorio venezolano”.

Precio del petróleo

En ese sentido, desde una perspectiva global, los volúmenes involucrados con los puertos de Venezuela son escasos”, destaca Jensen. Además, indica que una eventual alza del precio del petróleo tendría efectos limitados, ya que los mayores costes de combustible “simplemente se trasladarían a los propietarios de la carga" con nuevos incrementos de los fletes. La actividad de Valenciaport con América Latina ya supera el 9% de sus operaciones de tráfico totales. La actividad del recinto del Grao con esta zona asciende a 7,5 millones de toneladas y ya están en condiciones de elevar esa cifra por encima del 10%, según anunció recientemente la presidenta de Valenciaport, Mar Chao.