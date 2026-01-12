Distrito portuario, la actualidad del sector
Las grandes navieras mantienen sus rutas entre el puerto de València y Venezuela
La actividad del puerto con esta zona asciende a 7,5 millones de toneladas, lo que representa el 9,3% de sus operaciones de tráfico, pero ya están en condiciones de elevar esa cifra por encima del 10%
Los principales puertos de mercancías de Venezuela (Puerto Cabello, La Guaira y Maracaibo, entre otros) continúan operativos y los servicios internacionales de las navieras portacontenedores se desarrollan con normalidad en sus rutas con grandes recintos interoceánicos de Europa, como Valenciaport. Tras la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, que culminó recientemente con la captura del presidente Nicolás Maduro, algunas compañías marítimas como Maersk y Hapag-Lloyd sí han mostrado sus alertas en las operaciones de carga y descarga con el citado país caribeño por razones de seguridad.
MSC, CMA CGM y Cosco tienen una fuerte presencia en aquel país sudamericano. Con todo, las exportaciones del puerto de València hacia Venezuela no son elevadas. Destacan productos como cerámica, grifería, tintes, motores y piezas de automóviles, con un incremento reciente en las operaciones comerciales en 2025, superando los 25 millones de euros en ventas valencianas al país sudamericano. Las empresas valencianas realizaron casi 4.000 operaciones comerciales con Venezuela en 2025.
La multinacional francesa CMA CGM ha informado que sus operaciones en Venezuela "se mantienen sin afectaciones, pese a los recientes acontecimientos en el país". Los puertos venezolanos continúan operativos y los servicios de la compañía se desarrollan con normalidad. Esta compañía marítima ha conformado que los contenedores descargados en los recintos portuarios venezolanos están siendo manejados según lo previsto, mientras que los cargamentos actualmente en tránsito marítimo se entregarán "sin interrupciones". Asimismo, CMA CGM explica que no existe impacto en la distribución de mercancías a los consignatarios dentro del territorio venezolano.
Impacto en el sector de portacontenedores
Según datos de la consultora Linerlytica y del analista Lars Jensen, CEO de Vespucci Maritime, los dos principales puertos venezolanos de contenedores, La Guaira y Puerto Cabello, operan juntos alrededor de 1,2 millones de TEU (unidad de contenedor de veinte pies o 6,1 metros de longitud). En su opinión, si “hipotéticamente el comercio se detuviera, algo que no ocurrirá, no habría impacto alguno en la oferta y la demanda globales, dado que no hay 'hubs' de transbordo implicados y las principales rutas de navegación de portacontenedores no pasan por el territorio venezolano”.
Precio del petróleo
En ese sentido, desde una perspectiva global, los volúmenes involucrados con los puertos de Venezuela son escasos”, destaca Jensen. Además, indica que una eventual alza del precio del petróleo tendría efectos limitados, ya que los mayores costes de combustible “simplemente se trasladarían a los propietarios de la carga" con nuevos incrementos de los fletes. La actividad de Valenciaport con América Latina ya supera el 9% de sus operaciones de tráfico totales. La actividad del recinto del Grao con esta zona asciende a 7,5 millones de toneladas y ya están en condiciones de elevar esa cifra por encima del 10%, según anunció recientemente la presidenta de Valenciaport, Mar Chao.
La flota activa de portacontenedores incluye casi 7.500 buques
A finales del pasado año 2025, la flota activa de portacontenedores estaba compuesta por casi 7.500 buques (6.669 de los cuales son unidades totalmente celulares, es decir que cuentan con guías o estructuras internas para encajar y estibar contenedores de forma eficiente) con una capacidad combinada de poco menos de 400 millones de toneladas métricas de peso muerto. Según la consultora Alphaliner, a finales del año 2024, la flota activa contaba con poco menos de 7.200 buques (6.389 totalmente celulares), con un peso muerto total de 372,1 millones de toneladas. Esto significa que la flota creció un 4,2 % en número total de buques, un 4,4 % en portacontenedores totalmente celulares y un 7,4 % en peso muerto total. La capacidad total de TEU aumentó un 7,2%, pasando de 31,4 millones de TEU a 33,6 millones durante el último año. La naviera MSC se mantiene como el líder del sector tras acaparar el crecimiento más notable del año. La compañía italosuiza incrementó su flota de 878 a 971 buques, elevando así la capacidad de 6,3 a 7,1 millones de TEU. Este aumento le ha permitido expandir su cuota de mercado del 20,1% al 21,3%, distanciándose aún más de sus seguidores inmediatos. El segundo lugar es para la multinacional danesa AP Moller-Maersk, que mostró un crecimiento más moderado, pasando de 718 a 727 buques y alcanzando los 4,6 millones de euros. El tercer lugar es para el grupo francés CMA CGM, con un aumento de flota, operando ahora 709 buques y superando los 4,1 millones de TEU de capacidad, lo que le otorga un 12,4% de cuota de mercado. Cosco y Evergreen Line lograron incrementar tanto su capacidad como su cuota de mercado, alcanzando el 10,7% y el 5,9% respectivamente. A continuación le siguen Hapag-Lloyd, ONE y ZIM, que han visto reducida ligeramente su participación porcentual, a pesar de los ajustes en sus respectivas flotas.
- Paterna sigue los pasos de València y propone declarar festivo el 16 de marzo para los escolares
- Andrea Ortuño 'dedicará su vida a ayudar a los demás' tras la pérdida de su marido e hijos en el naufragio de Indonesia
- La llegada de las empresas de la gigafactoría agota el alquiler en la zona norte de Valencia
- Los trabajadores de Ford en ERTE cobran dos veces las ayudas y deberán devolver algunas cantidades
- Todo listo para un parque de multiaventura en la Sierra Calderona
- La nieve tiñe de blanco puntos del interior de la Comunitat Valenciana antes de un fin de semana de sol
- Denuncian una nueva estafa bancaria a través del móvil: 'Operación por 2.980 euros aceptada
- Un derrumbe en una vivienda de Quart de Poblet obliga a desalojar a seis personas