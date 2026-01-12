Los trabajadores de Ayesa, "preocupados" por la venta al consorcio vasco: "Reprochamos a la Junta de Andalucía su falta de proactividad"

La venta de Ayesa Digital a un consorcio vasco preocupa a los representantes de los trabajadores que la firma tiene en Sevilla. Los empleados piden a la Junta de Andalucía que se implique y trate de recuperar la antigua Sadiel (Sociedad Andaluza para el Desarrollo de la Informática y la Electrónica) para garantizar los puestos de trabajo en territorio andaluz. "Nos sorprende que no hayan sido capaces de decir: vamos con tanto", explica Miguel Marín, secretario general de la sección sindical de UGT en Ayesa en Sevilla.

Tras la compra de Ayesa Digital, sellada el pasado 1 de enero por 480 millones de euros, por parte del consorcio compuesto por el Gobierno vasco, Kutxabank, Fundación BBK y Teknei, a los empleados les ha sorprendido el inmovilismo por parte del Gobierno de Juanma Moreno. "Echamos en cara a la Junta su falta de proactividad", insiste Marín.

La firma de la venta cogió por sorpresa a los trabajadores, que se enteraron el 31 de diciembre a través de un correo del Consejero Delegado. Sin embargo, piensan que los movimientos ya eran conocidos "por parte de la Junta" y creen que ahí podrían haber intentado hacer una compra parcial junto al Gobierno vasco a través de Andalucía TRADE. Marín destaca "la pérdida que supone para el sector tecnológico la marcha de Ayesa como marca andaluza y la inseguridad" que se ha creado "entre los trabajadores" al no asegurarse los puestos de trabajo.

Esta inquietud surge tras las palabras de Mikel Jauregui, consejero del Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco. En el momento de formalización de la compra expuso: "[El acuerdo] da tranquilidad a los más de 2.000 trabajadores de Ayesa Digital en Euskadi y sus familias".

¿Por qué preocupan estas declaraciones? Porque no hablan de los empleados que Ayesa Digital tiene fuera de Euskadi. Con esta compra, el consorcio vasco siempre ha mostrado su intención de "reforzar el tejido industrial vasco y generar un impacto positivo en la economía". Sin embargo, el Consorcio no solo ha comprado la antigua Ibermática (la sociedad vasca que Ayesa se anexionó y ahora han recuperado), sino toda la firma con todo lo que conlleva: 15.000 trabajadores en el territorio nacional e internacional.

Los empleados andaluces se preguntan "qué hará el País Vasco" con el resto de trabajadores que tiene dispersos por toda la geografía una vez que ha recuperado Ibermática, que era su objetivo principal. De esta manera, temen que desliguen la parte vasca del resto y luego se deshagan de ella.

"Una mala noticia"

El PSOE de Sevilla se ha reunido con los trabajadores a través del concejal Nacho González. "Hay incredulidad e indignación por la absoluta incapacidad e indolencia mostradas por la Junta de Andalucía y un silencio cómplice del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz", afirmó el tras la reunión mantenida en el Consistorio por la que consideró como "una mala noticia".

El traslado de la sede social de la empresa al País Vasco es para Carolina España, portavoz de la Junta de Andalucía, "la decisión" de una empresa privada. La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos apuntó en Málaga que los encargados de mantener contactos con Ayesa han sido los miembros de la Consejería de Industria, Energia y Minas, liderada por Jorge Pradela, pero aseguró que no podrían haberse usado los fondos Feder, a través de Andalucía Trade, para mantener al menos para de la empresa en Andalucía. Además, cree que hay un "compromiso" para mantener los puestos de trabajo fuera del País Vasco.