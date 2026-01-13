El aeropuerto de Valencia cierra un 2025 de récord con más de 11,8 millones de pasajeros

El aeropuerto de Valencia ha cerrado 2025 con unas cifras que revelan su saturación: por sus instalaciones pasaron durante el año pasado un total de 11.847.527 pasajeros, un año de récord con cifras históricas todos los meses y que ha supuesto ganarle más de un millón de viajeros al 2024, lo que implica un incremento del 9,6 %.

Así lo revelan las estadísticas presentadas este martes por Aena, que ponen de manifiesto que las cifras de 2025 superan las marcadas por el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2022-26 del Ministerio de Transporte, que cifra en 10,5 millones la capacidad máxima del aeródromo de Manises. Ese mismo documento estimaba que los pasajeros de 2026 se situarían en cerca de 8,5 millones.

En cuanto a los vuelos de 2025, Valencia operó un total de 93.110 movimientos, lo que supone un incremento del 6,4 % respecto al ejercicio anterior.

El mercado internacional, mayoritario en la terminal valenciana, supuso el 75 % del tráfico total en 2025 y experimentó un incremento del 12,9 % con 8.851.043 pasajeros registrados. El mercado doméstico contabilizó 2.969.437 viajeros y aumentó un 0,5 %. Todo ello, en lo que se refiere a vuelos comerciales y respecto al año 2024.

Sobre las principales procedencias y destinos de los pasajeros internacionales registrados en 2025, los más numerosos fueron los de origen/destino Italia, que sumaron 1.985.987 viajeros; seguidos de Alemania con 992.513; Francia, con 926.000; Reino Unido con 885.984 y Países Bajos, con 880.830.

Diciembre histórico

Desde Aena, califican como "histórico" el mes de diciembre en el aeropuerto valenciano al alcanzar los 893.420 pasajeros durante el último mes del año, lo que supuso un incremento del 12,4 % respecto al mismo periodo de 2024. En cuanto a los vuelos de diciembre, Manises operó 7.124 movimientos, un 7,2 % más que el mismo mes del año anterior.

Con una futura inversión de 400 millones de euros para ampliar el aeropuerto, desde Aena aseguran que ya están "ultimando el diseño de los planes de inversión que requerirán los aeropuertos de España los próximos años, con el fin de garantizar -dicen en un comunicado- la capacidad necesaria para su buen funcionamiento".

Los récords de tráfico de los últimos años "son una muestra clara de esa necesidad y de la situación que se producirá en los próximos años en las infraestructuras, que tendrán que adaptarse a la capacidad disponible y a los ambiciosos proyectos de ampliación y remodelación", concluyen.