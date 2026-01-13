El Consell desbloquea la entrega de más de 2.600 pisos terminados sin conexión a la luz

El Consell ha desbloqueado la entrega de 2.600 viviendas terminadas en Valencia que carecían de conexión eléctrica por un atasco burocrático. El problema afectaba a 18.000 puntos de conexión de negocios y viviendas de obra nueva, y el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, anunció ayer que 8.000 expedientes ya están desbloqueados. La Generalitat sigue trabajando en los trámites de los otros 10.000 puntos, que son más complejos de resolver. El jefe del Consell hizo el anuncio durante una visita a la central nuclear de Cofrentes en la que volvió a reclamar la prórroga de su vida útil y recordó que genera el 52 % de la energía que produce la Comunitat Valenciana.

El atasco burocrático de la Generalitat ha mantenido paradas 18.000 conexiones eléctricas de nuevos negocios industriales y comerciales. Uno de los sectores más perjudicados es el de la construcción, con cientos de pisos terminados sin poder entregar por la falta de conexión eléctrica. En concreto, los expedientes bloqueados son de edificios que necesitan tener un centro de transformación por su volumen de viviendas. A pesar de que en el caso de las promociones de viviendas hay cientos de afectados, los funcionarios alegaban que no podían dar prioridad a este tipo de expedientes.

Grupos electrógenos

La situación ha llegado a tal extremo que hay promotores de viviendas que se han visto obligados a recurrir a grupos electrógenos para poder iniciar las obras, según confiesan. En el caso de la industria, hay empresas que han tenido que aplazar el inicio de actividad. Fuentes conocedoras de la situación explican que en otras comunidades autónomas el trámite se resuelve en un mes y medio.

Las empresas afectadas necesitan un permiso para la conexión eléctrica que tramita la Dirección General de Energía, y cuya gestión tenía hasta ahora un retraso medio de 18 meses. Las compañías energéticas también sufren el problema al no poder comenzar a vender la electricidad. Los afectados han venido denunciando que en la delegación de Valencia de la Dirección General de Industria falta personal y, además, hay mucha rotación de funcionarios. "Es un problema que no está ocurriendo en Castellón o Alicante", aseguran.

Expedientes desde 2020

El jefe del Consell incidió ayer en que la Generalitat ha desbloqueado los expedientes de acceso a suministro eléctrico de nuevas viviendas y empresas de la provincia de Valencia que estaban acumulados desde 2020. Pérez Llorca precisó que esta medida forma parte del segundo plan de simplificación administrativa que ha puesto en marcha la Generalitat con el objetivo de acelerar estos procedimientos para facilitar el crecimiento económico, el empleo y el bienestar de la ciudadanía. "Estamos actuando con cercanía y rapidez para hacer una administración mucho más eficiente y eficaz", recalcó Pérez Llorca, que reclamó que este proceso de simplificación se aplique también en el Gobierno de España.

Pérez Llorca firma en el libro de visitas de la central ante Mario Ruiz-Tagle (izq.), CEO de Iberdrola España, y Julio Castro, consejero delegado de Iberdrola Energía Sostenible. / Levante-EMV

Central nuclear de Cofrentes

Por otro lado, Juanfran Pérez Llorca reiteró el compromiso del Consell en la defensa de la continuidad de la central nuclear de Cofrentes y la apuesta por un modelo energético valenciano soberano. El jefe del Consell visitó las instalaciones de la central a la que calificó de “infraestructura estratégica para nuestro territorio ya que produce el 52 % de la electricidad que se genera en la Comunitat Valenciana”.

Pérez Llorca puso en valor “el enorme impacto” para la competitividad de la industria de la Comunitat Valenciana que cuenta “con más de 12.000 empresas industriales dependientes del suministro eléctrico, que generan 184.000 empleos directos y más de 230.000 empleos indirectos”.