El fondo Cerberus pone en venta más de 500 pisos en alquiler en Valencia

El fondo de inversión Cerberus ha puesto en venta en Valencia una cartera de más de quinientas viviendas de alquiler. Los inmuebles están distribuidos en diferentes edificios en lugar de en bloques completos y algunos estaban en arrendamiento con opción a compra. Cerberus, que es considerado como un fondo buitre por su agresiva estrategia de adquirir activos tóxicos y carteras inmobiliarias de bancos en crisis, consiguió los inmuebles que ahora ha puesto en venta de compras a Banco Santander, BBVA y Sabadell.

La venta forma parte de la operación conocida internamente como Proyecto Gloria, que incluye 3.000 viviendas de alquiler en toda España. Cerberus ha encargado a Deutsche Bank AG, según avanzó Bloomberg, la colocación de los pisos. El valor aproximado de la cartera oscila entre los 600 y 800 millones de euros.

Deshaucios

La propiedad de los pisos corresponde a la socimi (sociedad de inversión inmobiliaria cotizada en bolsa) Macc, empresa controlada la cien por cien por Cerberus. El fondo creó Macc en 2020 para explotar los pisos que había comprado a los bancos y que procedían de deshaucios. Algunas de las viviendas están arrendadas con opción a compra.

Expertos en el mercado inmobiliario subrayan que la cartera acabará con toda probabilidad en manos de otro gran fondo internacional o de inversores nacionales sin que el mercado valenciano recupere vivienda para uso social o para aliviar la presión del alquiler. En cualquier caso, la Administración tendrá derecho de tanteo al proceder las viviendas de la cartera de activos tóxicos de los bancos, aunque la Generalitat sistemáticamente no lo está ejerciendo.

Retirada de los fondos

El movimiento de Cerberus no es casual. Los fondos de inversión están aprovechando los precios máximos que ha alcanzado la vivienda para liquidar sus activos y conseguir ganancias. Los inmuebles del Proyecto Gloria están distribuidos en Madrid (77 %), Valencia (16 %), Alicante, Málaga y Sevilla.

Edificios de viviendas del el distrito del Marítimo de València. / GERMAN CABALLERO

90.000 viviendas de grandes tenedores

La Comunitat Valenciana tiene cerca de 90.000 viviendas en manos de grandes propietarios como Cerberus, según el último informe de la asociación Provivienda. El estudio subraya que un 10 % de los pisos en el mercado inmobiliario valenciano (en venta o alquiler) pertenece a personas que acumulan más de diez inmuebles. Provivienda (asociación que trabaja para garantizar el derecho a un hogar) ha analizado la presencia en el mercado de los grandes tenedores, que son las personas físicas o jurídicas que acumulan más de diez inmuebles de uso residencial, y ha comprobado que han aumentado con fuerza desde la pandemia.

La situación en la Comunitat Valenciana revela un escenario complicado para que las administraciones públicas puedan intervenir en un control de acceso a estos hogares de manera asequible. De hecho, en base a los datos recabados por Provivienda, la Administración solo controla el 2,49 % del parque de pisos disponibles, por lo que las opciones de conseguir una vivienda social con un precio bajo son muy reducidas.

El mercado inmobiliario de la Comunitat Valenciana, según datos del catastro extraídos por Provivienda, tiene 926.570. De este volumen, 89.777 pisos en alquiler o en venta están en manos de grandes tenedores.

Desinversión de los fondos

En este contexto, los fondos que llevan más tiempo en la Comunitat Valenciana y el resto de España están desinvirtiendo. El fondo estadounidense Blackstone ha puesto en venta más de 5.200 viviendas de su socimi Fidera (valoradas en 1.200 millones de euros) con asesoramiento de JLL y Eastdil. Son viviendas que como las de Cerberus fueron adquiridas a precio de derribo y que están en el mercado con arrendamientos elevados.