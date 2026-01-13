La multinacional valenciana Istobal abre nueva filial en Noruega con la compra de un distribuidor local

La empresa de soluciones para el lavado de vehículos Istobal expandirá su modelo de negocio a Noruega con la apertura de una nueva filial en el país nórdico, tras la adquisición de su distribuidor local Holta & Håland Bilvaskutstyr AS. Con esta compra, la compañía valenciana eleva a 17 sus filiales internacionales.

Esta medida "refuerza" la presencia directa de Istobal en un mercado nórdico "clave", según explican desde la compañía. De este modo, istobal "consolida su modelo de negocio basado en la proximidad al cliente y la venta y el servicio directos" añaden desde istobal, con sede en Valencia.

El director general de Istobal, Antonio Martínez, ha afirmado que esta adquisición "es un paso clave en nuestra estrategia para reforzar nuestra presencia directa en la región nórdica". "Al combinar la sólida experiencia local y la buena reputación de HH Bilvaskutstyr con la experiencia, los recursos y la capacidad de innovación de un grupo industrial global, garantizamos la continuidad para los clientes y creamos una plataforma sólida para el crecimiento a largo plazo en Noruega".

Holta & Håland Bilvaskutstyr AS ha sido líder del mercado con una cartera diversificada que abarca equipos de lavado automático, soluciones de lavado a presión, soluciones de lavado de vehículos industrial y productos químicos.

La nueva filial de Istobal contará con 43 profesionales, la mitad técnicos de servicio técnico, lo que garantizará un funcionamiento eficiente y un servicio de alta calidad en todas las áreas operativas.

Con 17 filiales internacionales y cinco plantas de fabricación en Europa, América y Asia, Istobal es actualmente el segundo fabricante de soluciones de lavado de coches en Europa y el cuarto del mundo. En la actualidad, el 70 % de su producción corresponde al mercado internacional.