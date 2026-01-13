Energía
La valenciana Valfortec construirá 13 parques solares en España en 2026
La planta más grande estará en Cubells y conllevará una inversión cercana a los 15 millones de euros
La compañía valenciana Valfortec prepara la construcción de 13 parques fotovoltaicos en España a lo largo de 2026. La planta más grande estará ubicada en Cubells (Castellón) y con 20 megavatios de potencia conlleva una inversión cercana a los 15 millones de euros. De forma paralela, el grupo de renovables mantiene su expansión internacional con proyectos fotovoltaicos en Chile, Japón e Italia. En el país transalpino va a acometer la construcción de siete plantas solares en las regiones de Los Abruzos (centro del país) y Lombardía (norte).
La mayoría de los proyectos españoles de Valfortec están situados en el arco mediterráneo y las Islas Baleares. Los nuevos parques se ubican en Castellón, Valencia, Islas Baleares, Ciudad Real y Sevilla.
Tanto las nuevas plantas proyectadas en España, como todas las del país transalpino, que han supuesto la apertura de un nuevo mercado internacional, se engloban dentro de un amplio paquete de más de 24 proyectos de un nuevo vehículo de inversión. Los planes de Valfortec implicarán la conexión a la red de 70 MW de potencia, así como una importante inversión de más de 50 millones de euros.
Internacionalización
Valfortec fue pionera en el mercado fotovoltaico japonés. De hecho, Japón se ha convertido, con diferencia, en el mercado internacional más importante de Valfortec. La compañía castellonense de renovables, que aterrizó en Japón en 2014 abriendo una delegación en Tokyo, conectó esta primavera su décima planta fotovoltaica en el país. El nuevo parque bautizado como Kanagawa, se sumó a las plantas “Chiyoda”, “Yamagata Yonezawa”, “Saitama Hikigun”, “Okayama Shimogano”, “Niigata Tokamachi”, “Kumamoto Yamaga”, “LEW Yamanashi”, “Saitama II” y “Fukushima”.
