El alquiler de naves crece con fuerza en Valencia ante el aumento de la actividad logística. El año 2025 ha cerrado con un incremento del 20,8 % en la contratación logística, con un total de 339.291 metros cuadrados por el tirón del puerto. Es el segundo mejor registro de la serie histórica, solo superado por el máximo alcanzado en 2022, con 355.665 metros cuarados.

A este crecimiento, se suma un contexto significativo, la tasa de disponibilidad se sitúa por debajo del 1%, lo que demuestra una rápida capacidad de absorción del mercado respecto a la nueva oferta disponible. Una oferta que en 2026 va a seguir creciendo gracias, en parte, a los más de 863.147 metros cuadrados de superficie en construcción. Esta cantidad incluye tanto proyectos desarrollados a riesgo como llave en mano, autopromoción y ‘pre-let’.

Una cifra que supera con creces las previsiones de años anteriores. Así lo refleja el Estudio de Mercado elaborado por la consultora Triangle REM y presentado hoy en rueda de prensa por parte de su presidente, Baldemar Asensio, y su director general, Jesús Fajardo.

Una demanda sólida

Las cifras reflejan la elevada actividad de la demanda en 2025, con 52 operaciones realizadas en la provincia, y la previsión de que esta dinámica se mantendrá a lo largo de 2026. “Valencia ha dejado de ser una alternativa para convertirse en un hub logístico estratégico, con una demanda estructural activa incluso en escenarios de escasez de producto”, señala Jesús Fajardo

Eje central

El eje central se mantiene en el podio, como la zona preferida por inversores y operadores, que concentrando el 60% del volumen contratado en 2025, sumando un total de 204.566 metros cuadrados. De entre las operaciones de gran superficie cerradas el año pasado, destacan una operación en Sagunt de 22.818 metros cuadrados, dos plataformas logísticas en Loriguilla de 24.000 y 25.472 metros cuadrados, respectivamente, y otra de 24.000 metros cuadrados en Riba-roja. Del resto de operaciones cerradas, siete corresponden a inmuebles de más de 10.000 metros.

Del total de operaciones realizadas en Valencia (52), 34 se localizan en el eje central, 12 en el eje sur, 4 en el eje norte y 2 en la pista de Ademuz, lo que confirma el peso estratégico de la zona prime logística valenciana

Más de 863.000 metros en construcción

Al cierre del cuarto trimestre de 2025, la superficie total en construcción asciende a 863.147 metros, incluyendo proyectos a riesgo, llave en mano, de autopromoción y preventa. Esto supone un incremento del 44 % respecto a los 599.056 metros registrados al cierre de 2024, según los datos del Estudio de Mercado anual elaborado por Triangle REM. Este fuerte aumento de la actividad promotora refleja la respuesta del mercado a una demanda logística sostenida en el marco de un enclave con disponibilidad limitada y escasez de suelo en zonas prime.

Del total de superficie en construcción, 453.406 metros corresponden a proyectos “a riesgo” que estarán disponibles en los próximos meses. Estos proyectos se concentran en el eje central (Loriguilla y Cheste, sobre todo), aunque también destacan iniciativas en el eje sur (Silla y Picassent) y en la pista de Ademuz (Bétera y Moncada).

Por su parte, la actividad autopromotora continúa en aumento con 355.869 metros en construcción, mayoritariamente ubicados en zonas secundarias, debido a la escasez de suelo en la zona prime.

En el eje central destaca la finalización de la nave de RDA en el polígono Mas de Baló de Riba-roja y el proyecto de 24.000 metros que levantará Across en Loriguilla, Asimismo, en los próximos meses se espera la finalización en Sagunt del proyecto de Inditex para Tempe que incrementará en 141.000 metros el stock de grandes superficies en el eje norte.

A ello hay que sumar los 332.389 m2 de suelo logístico en gestión que se ubican en Loriguilla, Aldaia, Bétera y Moncada, que permitirán albergar nuevas operativas logísticas de gran superficie en el medio plazo.

El escenario de 2026

De cara a 2026, el mercado inmologístico valenciano afronta una fase de crecimiento del stock, impulsado por la entrada de nuevas promociones, principalmente desarrolladas a riesgo. Este incremento de la oferta, que responde a varios ejercicios anteriores marcado por una disponibilidad muy reducida, “debería traducirse en un aumento de la disponibilidad hacia niveles más saludables superiores al 1 % de los últimos años”, según señala Baldemar Asensio.

En este escenario, se espera que las rentas prime se mantengan en torno a los máximos alcanzados en 2025, favoreciendo la estabilización del mercado y reforzando el papel de Valencia como uno de los principales nodos logísticos de logística e industria ligera del Mediterráneo.