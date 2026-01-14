El Club de Marketing del Mediterráneo cierra 2025 con la incorporación de 16 nuevas marcas

El Club de Marketing del Mediterráneo (CMM) ha cerrado el año 2025 con la incorporación de 16 nuevas marcas, lo que supone un crecimiento de incorporación de nuevas marcas del 78% respecto a 2024 y posiciona a la entidad como referente, punto de encuentro y altavoz del sector del marketing y sus profesionales en la Comunitat Valenciana.

Para el CMM, 2025 ha sido un año de expansión con la incorporación de Agua Mineral San Benedetto, Avantio, Coviñas, DiqueSí, EDEM, ESIC Business & Marketing School, Gana Energía, Grupo PIMAT, Interim Group, JOCU, Reportaro, Trececasas y Sagarmanta, como socios empresa, y Gourmet Catering & Eventos, Levante EMV y ROI Up Group, como socios patrocinadores.

En su balance anual, el CMM realizó un total de 37 actividades a lo largo de 2025, incrementando la oferta de contenidos especializados en marketing un 23% respecto al año anterior. En total, estas iniciativas reunieron a 1.860 asistentes, un aumento del 89%, lo que refleja la creciente participación del ecosistema profesional y multiplica su capacidad de networking para los profesionales.

Conocimiento especializado y eventos de referencia

En 2025, el CMM contó con 29 ponentes en sus eventos, un 16% más que en 2024, diversificando los perfiles profesionales involucrados y fortaleciendo el intercambio de conocimiento en áreas clave del marketing estratégico y aplicado.

Entre sus grandes hitos, destacan los premios MIA, con una asistencia de 350 personas, cuyo objetivo es reconocer la excelencia en el marketing valenciano, y el Inspiration Day, con 250 personas, en el que se comparten casos de éxito, tendencias, buenas prácticas y estrategias innovadoras para inspirar a los profesionales del marketing e impulsar el crecimiento colaborativo y dinámico.

Estas actividades forman parte de un calendario más amplio que incluye afterworks, webinars, conversaciones de marketing, visitas a empresas y dos grandes informes: el XI Anuario del Observatorio de Marcas Valencianas en el Exterior, y el informe del consumidor de la Comunitat Valenciana; hábitos y comportamiento de compra en 2025.

Eva Prieto, presidenta del CMM. / CMM

Conexión con el joven talento y acompañamiento a líderes del sector

Tal y como destaca la presidenta del Club de Marketing del Mediterráneo, Eva Prieto, 2025 “ha sido el año del inicio de una nueva Junta en el que hemos desarrollado las grandes líneas estratégicas para lograr un Club más presente, diverso y con una mirada al futuro. Hemos conectado con el talento joven, el emprendimiento y las nuevas tecnologías. Hemos acercado el marketing a aquellos que comienzan, pero hemos seguido acompañando a aquellos que ya lideran, y a sus equipos”.

Con todo ello “hemos logrado generar espacios para aprender, conectar y crear y hemos posicionado al CMM como una entidad de crecimiento, con impacto y en continua observación como referente del sector” añade Eva Prieto.

Club de Marketing del Mediterráneo

El Club de Marketing del Mediterráneo (CMM) es una asociación empresarial sin ánimo de lucro que sirve como punto de encuentro entre profesionales, marcas y proveedores de marketing de la Comunitat Valenciana y que tiene como objetivo fomentar el crecimiento de los profesionales y empresas del sector a través de tendencias, buenas prácticas y casos de éxito. En la actualidad cuenta con más de 80 marcas y 300 socios en las tres provincias de la Comunitat Valenciana.