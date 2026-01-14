La Comunitat Valenciana tira del turismo extranjero en España y lidera las expectativas para 2026

La Comunitat Valenciana se ha consolidado en 2025 como uno de los grandes motores del turismo extranjero en España, aunque el balance global del año muestra un crecimiento más contenido que el registrado en otros destinos competidores. No obstante, en cuanto a perspectivas para el año que acaba de comenzar, los empresarios valencianos reflejan el mayor optimismo del conjunto nacional.

Así se desprende del último informe de Exceltur, presentado este martes, que analiza la evolución del sector turístico y las perspectivas empresariales para 2026, que revela que el sector turístico valenciano prevé un crecimiento de ventas del 9,9 % para 2026, lo que lo sitúa a la cabeza del ránking nacional. Le siguen Murcia (8,8 %) y Baleares (6,6 %).

Durante 2025, el turismo en España creció un 2,5 % en términos globales, ligeramente por debajo del conjunto de la economía nacional. En este contexto, la Comunitat Valenciana cerró el ejercicio con un aumento del 3,9 % en las ventas y los ingresos hoteleros, una evolución positiva pero inferior a la media de los destinos más dinámicos. Regiones como Murcia (9 %), Baleares (7,4 %) o el País Vasco (7,8 %) encabezaron el listado autonómico, dejando a la Comunitat Valenciana en la decimocuarta posición dentro del mapa turístico nacional.

El papel clave de la Comunitat Valenciana

Sin embargo, el informe subraya el papel clave de la Comunitat Valenciana en el crecimiento del turismo internacional, principal sostén del sector en España. Entre enero y noviembre de 2025, el territorio valenciano sumó 722.167 nuevas pernoctaciones hoteleras de turistas extranjeros, convirtiéndose en la segunda comunidad que más crece en términos absolutos, solo por detrás de la Comunidad de Madrid. De hecho, Madrid, Comunitat Valenciana y Baleares concentran siete de cada diez nuevas pernoctaciones de turistas internacionales registradas en el conjunto del país.

Grupo de turistas, en las inmediaciones de la Lonja de la seda. / Francisco Calabuig

El comportamiento del turismo de sol y playa en la Comunitat valenciana fue desigual, según el informe. La Costa Blanca logró incrementar sus ingresos hoteleros un 3,4 %, hasta alcanzar un ingreso medio por habitación de 83,2 euros, mientras que la costa de Valencia registró un retroceso del 1,2 %, la única de todo el litoral español con números rojos. Estos resultados contrastan con la evolución de otros destinos vacacionales, como Menorca, Lanzarote o la Costa del Sol, donde la mejora del producto permitió subidas de ingresos muy superiores.

En cuanto al turismo urbano, la ciudad de València cerró 2025 con una caída del 5,1% en los ingresos por habitación disponible, acompañada de descensos en la ocupación y en las pernoctaciones. La capital valenciana se sitúa así entre las grandes ciudades donde el turismo urbano mostró mayor debilidad, frente a plazas como Madrid, San Sebastián o Palma de Mallorca, que registraron fuertes avances.

Uno de los aspectos más destacados del informe es la evolución del mercado de las viviendas turísticas. València figura entre las ciudades donde más se ha reducido esta oferta tras la entrada en vigor de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos. Entre julio y noviembre de 2025, el número de plazas en viviendas de uso turístico cayó un 12,2 %, muy por encima del descenso medio del 4,1 % registrado en las principales ciudades españolas. Según el informe, València “empieza a notar sus crecientes esfuerzos por acotar el crecimiento de las viviendas turísticas y adecuar su nivel a un mayor equilibrio con el mantenimiento del acceso a la vivienda en los centros de las ciudades para sus residentes”.