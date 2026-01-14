El sector agrario exige al Consell ayudas y más controles a las importaciones de Mercosur

El campo valenciano rechaza de plano el acuerdo UE-Mercosur, un pacto comercial que se firmará este sábado en Paraguay la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con los máximos mandatarios de Argentina, Brasil, Uruguay y el citado país anfitrión. Las organizaciones agrarias y de productores de la Comunitat Valenciana aseguran que se pone en riesgo la viabilidad de miles de explotaciones, especialmente en sectores como la ganadería, el arroz, los cítricos o la miel. Incluso los que podrían verse beneficiados, como el aceite de oliva o el vino, no podrán aprovechar el acuerdo a corto plazo, debido a largos periodos transitorios antes de la plena liberalización.

Así lo han expresado al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, acompañado por el conseller de Agriculura, Miguel Barrachina, los principales dirigentes de AVA-Asaja, la Unió Llauradora, Asaja-Alacant, CCPV-COAG, UPA-PV y la Federació de Cooperatives Agro-alimentàries. Estos han reclamado al Consell un plan de choque contra esta dicho convenio que incluya ayudas, mayores controles fitosanitarios para evitar plagas, así como limitar los volúmenes de importación de productos agrarios de los países de Mercosur, que entrarán en condiciones ventajosas en los mercados de la UE a partir de ahora.

Cláusulas fiables

El secretario general de la Unió Llauradora, Carles Peris, considera que esta alianza económica entre territorios de Sudamérica y la UE "conlleva riesgos estructurales para la agricultura valenciana" a pesar de que la UE pacte cláusulas para proteger a los cítricos en el acuerdo con Mercosur e intente frenar las importaciones de agrios y de otros productos sensibles como la carne de vacuno, azúcar y huevos procedentes de Sudamérica cuando aumenten más del 8% respecto a la media de los últimos tres años. Con todo, la Unió Llauradora exige una cláusula de salvaguardia "fiables", sobre todo tras conocerse que Mercosur no establece contingentes para los cítricos, de tal forma que la protección se limita "al correcto funcionamiento del sistema europeo de precios de entrada, que puede verse debilitado si no se aplica con el máximo rigor", lamenta Peris.

Pérez Llorca, con dirigentes agrarios, en el Palau. / Levante-EMV

En parecidos términos, el presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, afirma que el tratado con Mercosur "es la gota que colma el vaso". Según Aguado, "perjudicará a la ganadería, incapaz de competir con la entrada de carne tratada con hormonas y con un bienestar animal menos exigente. Perjudicará al arroz, cuyo mercado ya está saturado de importaciones asiáticas; a los cítricos, con la posible destrucción de nuestras plantas de zumo; así como al sector apícola, que ya viene sufriendo una dramática crisis", puntualiza Aguado. Además, el líder de AVA-Asaja lamenta lo que ha pasado tras el acuerdo con Sudáfrica, "donde han plantado muchos más cítricos para expulsarnos de nuestro propio mercado". En su opinión, se necesita la implicación de la Generalitat Valenciana para que traslade "un claro mensaje de rechazo al Gobierno y al Parlamento Europeo. Seremos muy críticos con los grupos políticos que voten en contra de los agricultores y ganaderos", advierte Aguado tras entrevistarse con Pérez Llorca.

Protesta de agricultores valencianos contra UE-Mercosur, en una imagen reciente. / Manuel Bruque / Efe

Balanza comercial negativa

El Consejo de la Unión Europea (UE) respaldó, el viernes, por mayoría, la firma del acuerdo de asociación con Mercosur, que se espera para el próximo 17 de enero, un acuerdo que mejora el acceso de las frutas y hortalizas frescas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay al mercado de la UE, pero presenta escasas oportunidades los productores comunitarios, agravando el déficit de la balanza comercial ya desequilibrada, ya que en 2024 se importó por valor de 984 millones de euros y se exportó por valor de 255 millones de euros en el conjunto de España.

La balanza comercial agraria entre los países de Mercosur y España es claramente deficitaria para los intereses de la Comunitat Valenciana en los productos más perjudicados por el acuerdo, pues el déficit en volumen es de más de 240.000 toneladas. El producto más perjudicado es el arroz con un desfase de -133.850 toneladas. Exportamos un total de 169 toneladas e importamos 134.019 Tm. Le siguen los cítricos, en fresco y zumo, con una diferencia a su favor de 58.297 Tm. Importamos 73.887 toneladas entre fresco y zumo y solo exportamos 15.590, todas ellas de fruta fresca. Los otros tres productos en la lista son ya ganaderos En primer lugar, se sitúa el avícola con -28.018 toneladas, todas ellas importadas, pues no exportamos nada. Tras este se encuentra el vacuno con -14.317 Tm. Importamos 14.340 toneladas y únicamente exportamos 23. Finalmente, está el apícola con un déficit de -6.152 Tm.